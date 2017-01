Finanţele s-au împrumutat la bănci

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) s-a împrumutat ieri cu un miliard de lei prin vânzarea de certificate de trezorerie cu scadenţa la şase luni, exact cât programase, la un randament de 6,88% pe an, inferior celui din licitaţia precedentă pentru astfel de titluri. Valoarea totală a cererilor din partea băncilor s-a ridicat la 3,19 miliarde de lei, iar valoarea indicativă a fost de un miliard lei. La precedenta licitaţie pentru astfel de titluri, de la jumătatea lunii noiembrie, Finanţele au atras 791,45 milioane lei de la bănci, iar randamentul a fost de 6,96% pe an. Aceasta a fost este prima operaţiune din ultimele luni în care nivelul randmentului la titlurile de stat a scăzut sub 7%. Trezoreria statului vrea să atragă în luna decembrie 4,6 miliarde de lei prin vânzarea de titluri de stat, valoarea indicativă fiind similară cu cele propuse în ultimele luni şi peste media sumelor pe care Trezoreria a reuşit să le împrumute. Următoarea operaţiune este programată pentru luni, 13 decembrie, pentru vânzarea de certificate cu maturitatea la un an, în valoare de un miliard de lei. De la începutul acestui an, Ministerul Finanţelor s-a împrumutat cu 34,39 miliarde lei de la bănci prin vânzarea de titluri de stat.