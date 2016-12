Finanţele s-au împrumutat la bănci

În goana după bani, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a vândut ieri certificate de trezorerie cu scadenţa la un an de 115,82 milioane de lei, de 6,9 ori sub valoarea programată, de 800 de milioane de lei, la un randament mediu de 7% pe an, similar cu cel din licitaţia precedentă. Nivelul maxim al randamentului pe care MFP îl va plăti pentru titlurile vândute luni este tot de 7% pe an, iar cererea pentru certificate din partea băncilor a fost de 1,25 miliarde de lei. Cea mai recentă operaţiune pentru certificate la un an a fost organizată la 2 august, când Finanţele s-au împrumutat cu 474 milioane lei, tot sub nivelul programat, de 800 milioane lei, la un randament mediu de 7% pe an. În ultima perioadă, Ministerul Finanţelor a vândut constant pe piaţa internă titluri de stat sub valoarea indicativă, în condiţiile în care a încercat să menţină randamentul sub 7%. Ofertele care au depăşit acest nivel au fost respinse. Excepţie a făcut cea mai recentă licitaţie, organizată luni, când MFP a reuşit să vândă certificate de trezorerie la şase luni cu 59% peste valoarea programată, de 1,272 miliarde lei, în condiţiile în care randamentul mediu a fost de 6,99%. Potrivit calendarului, Trezoreria vrea să împrumute în luna august 4,6 miliarde de lei (1,1 miliarde euro) de la bănci prin emisiuni de titluri de stat, valoare similară cu cea programată pentru luna iulie.