Finanţele se împotrivesc irigării culturilor!

Proiectul Ministerului Agriculturii care prevedea prelungirea termenului de încheiere a contractelor de irigaţii pînă la 20 iulie, în scopul irigării a încă 200.000 ha, nu a primit avizul Ministerului Finanţelor. \"Ministerul Finanţelor Publice nu a semnat proiectul de ordonanţă de urgenţă, iar cele 200.000 de hectare nu mai sînt luate în calcul. Deocamdată, nu se mai poate face nimic. Probabil cînd vine Guvernul din vacanţă să se mai facă ceva, pentru că acest termen de încheiere a contractelor de irigaţii se poate modifica\", a declarat directorul general al Direcţiei Generale Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar din cadrul Ministerului Agriculturii, Valentin Apostol. În prezent, suprafaţa irigabilă din România este de circa 560.000 de hectare. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, declara, în luna mai, că a fost aprobată suplimentarea suprafeţei ce poate fi irigată cu 200.000 de hectare, acesta ajungînd la un total de 760.000 de hectare, în anul 2009. Potrivit lui Apostol, Ministerul Agriculturii a făcut toate eforturile ca ordonanţa să fie adoptată şi nu întelege de ce Ministerul Finanţelor Publice nu a vrut să semneze această ordonanţă. \"Noi am încercat, am făcut proiectul, Guvernul l-a semnat, dar dacă MFP nu a vrut să semeneze, să spună de ce nu a făcut-o. Reprezentanţii acestui minister nu văd pîrjolul care este afară\", a adăugat Apostol. Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii în data de 2 iunie, ministerul de resort intenţiona să prelungească termenul pentru încheierea contractelor de irigaţii pînă la 10 iulie, pentru a permite mai multor utilizatori de apă să încheie contracte şi astfel suprafaţa irigabilă din acest an să fie majorată cu 200.000 de hectare. Ulterior, termenul a fost modificat pentru 20 iulie. Pentru creşterea suprafeţei irigate şi pentru reducerea cheltuielilor bugetare necesare pentru pomparea apei din canalele de desecare se propunea ca surplusul de apă din aceste canale să fie preluat, gratuit, la cerere, pe cheltuiala beneficiarilor pentru irigarea culturilor. În plus, în proiect se mai propunea ca, pînă la data de 31 decembrie 2011, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF) să se reorganizeaze şi să aibă în structură filiale teritoriale cu personalitate juridică, ce au în subordine unităţi de administrare la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. În proiectul de OUG se mai arata că din totalul de 418 de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) constituite legal care îşi desfăşoară activitatea pe un teritoriu de 1.065.000 hectare, numai 333 OUAI-uri au încheiat pînă la 30 aprilie 2009 contracte de irigaţii pentru o suprafaţă de 560.000 hectare. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, suprafaţa afectată de secetă a crescut, în perioada 17 iunie-16 iulie, cu 10,5%, ajungînd la 2.062.929 hectare. Seceta a afectat în sapecial judeţele Călăraşi, Constanţa, Arad, Olt, Timiş, Bistriţa-Năsăud şi Bihor. Din datele Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa rezultă că 8% din suprafaţa agricolă de peste 480.000 de hectare la nivel judeţean a fost afectată de secetă, în special culturile de grîu, orz şi orzoiacă.