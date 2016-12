Finanțiștii constănțeni îl dau în judecată pe șeful ANAF

Sindicaliștii din cadrul Direcțiilor Regionale ale Finanțelor Publice (DGRFP) dau în judecată angajatorii și șeful Fiscului, pe motiv că echivalarea salariilor funcționarilor publici e ușor... discriminatorie. În esență, un inspector principal din Constanța câștigă mai puțin decât un bucureștean, deși ambii fac aceeași treabă, au același program și aceleași responsabilități, explică liderul sindicatului constănțean Publisind, Emilian Marian - „Deocamdată, noi am notificat angajatorul, cerând rezolvarea drepturilor salariale. Avem confirmare de primire de la DGRFP Galați (instituție în subordinea căreia este Fiscul constănțean, pentru că... motive - n.r.), dar ni se va da, cel mai probabil, o negație, pentru că nu am avea dreptul să facem asta. Așa că vom merge în instanță; problema este mult mai complexă, însă - noi am discutat cu avocatul și cred că vom mai deschide încă două procese, al treilea fiind direct împotriva ANAF. Strict în cazul nostru, circa 200 de angajați ai AJFP Constanța cer să li se acorde diferențele salariale pentru perioada 1 mai 2015 - 31 mai 2016. Și, evident, vorbim despre echivalarea lefurilor. Inspectorii principali trebuie să fie plătiți la nivelul maxim din toate regiunile. La Constanța, spre exemplu, nu avem niciun inspector care să încaseze salariul maxim...“. Și sindicaliștii de la malul mării, ca și cei din SN al Funcționarilor Publici (SNFP) acuză Ministerul Finanțelor și ANAF că, la echivalarea pe funcții publice similare, nu a ținut cont nici de dispozițiile OUG 43/2016, nici de interpretările oficiale ale Ministerului Muncii (care, la cea mai recentă ședință de Guvern, a luat partea angajaților Fiscului). „Subiectivismul în aplicarea legii, într-o țară membră UE și condusă de tehnocrați, nu este nici asumat și nici agreat de finanțiști. Toate instituțiile publice din subordinea ANAF trebuie echivalate din punct de vedere salarial“, spune șeful SNFP, Sebastian Oprescu. Ce urmează? Sindicaliștii nu exclud posibilitatea de a protesta spontan. Nu fac grevă, căci ai nevoie de autorizație, ba chiar riști ca acțiunea să fie declarată ilegală (vezi exemplul angajaților din sistemul medical).