Finanţistul Silviu Coşa, nominalizat ca prefect al Constanţei

14:29:50 / 12 Februarie 2014

D-le Cosa....

....faceti demersuri, in conditiile in care deveniti prefect, sa aiba si AFP-ul Constanta un sediu ca lumea. Este jenant si strigator la cer ca in al doilea mare oras din tara sediul AFP-ului sa fie intr-o casa(unde se plateste chirie). Este bataie de joc atat pentru contribuabili cat mai ales pentru angajatii AFP. Eu ma simt umilit cand intru in acel asa zis sediu pentru a intra in posesia unui document pe care l-am solicitat. Duceti-va in orasele resedinta de judet (Tg.Mures, Iasi, Cluj, Calarasi!!.........) sa vedeti acolo sedii. Iar Constanta(oras port), dupa Bucuresti, este principalul contributor catre bugetul de stat. Toti cei care platesc taxe si impozite catre bugetul de stat merita cel putin acelasi respect din partea institutiilor statului. Si asta incepe cu felul in care esti primit.