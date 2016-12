Finlandezul Ojansivu, încântat de oraşul Constanţa

Victoria cu 3:1 obţinută la Piatra Neamţ, în prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, a însemnat un pas cu dreptul în noul sezon pentru o echipă schimbată aproape în totalitate, aşa cum este CVM Tomis Constanţa. Doar coordonatorul Lescov şi libero-ul Ivanov au rămas din formaţia de anul trecut, plus centrul Spînu, care în sezonul trecut a fost mai mult rezervă, dar acum a devenit titular de bază în sextetul utilizat de Radovan Gacic şi Erkan Togan.

Pe postul de universal evoluează internaţionalul finlandez Olli-Pekka Ojansivu, care de la meci la meci creşte în calitatea jocului. Cel căruia coechipierii îi spun Lelu nu consideră că a fost omul decisiv în victoria de sâmbătă, de la Piatra Neamţ, deşi atunci când Ojansivu s-a aflat la serviciu, în jumătatea adversă de teren era deranj mare!

„Da, se poate spune că mi-a intrat serviciul destul de bine, dar nu asta a fost decisiv pentru victorie. Diferenţa a făcut-o calitatea, valoarea jucătorilor noştri, faptul că suntem o echipă mai bună. Este o victorie importantă pentru noi, mai ales că a fost debutul în campionat şi este bine să începi cu dreptul. Nu am jucat cel mai bun volei al nostru, dar important este că am învins”, a declarat Ojansivu. Voleibalistul finlandez este foarte mulţumit că a semnat cu Tomis în această vară şi se declară încântat de oraşul Constanţa. „Îmi place foarte mult aici, la Constanţa, iubesc deja acest oraş, totul este la superlativ. Este cel mai frumos loc unde am avut ocazia să joc. Totuşi, este cam cald pentru mine, ca finlandez, dar asta e...”, a adăugat Lelu.

În etapa a 2-a a Divizei A1, CVM Tomis va evolua tot în deplasare, cu Dinamo Bucureşti. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 18.30, şi va fi transmis în direct pe Digi Sport.