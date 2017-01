Fîntînile arteziene din Constanţa vor fi puse în funcţiune

Odată cu apropierea sezonului estival, Direcţia Servicii Publice (DSP) din cadrul Primăriei Constanţa a demarat lucrările de postare şi inventariere a utilităţilor publice din parcuri, zonele intens circulate din municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia. Directorul executiv al DSP, Ionel Pillat, a precizat că lucrătorii direcţiei acţionează acum în sensul inventarierii băncilor din parcuri şi coşurilor de gunoi de pe domeniul public al municipiului. Totodată, se lucrează la punerea pe poziţii a 127 de noi bănci tip Italia. „Vrem să realizăm acest obiectiv în scurt timp, pentru că, prognoza meteorologică anunţă vreme caldă şi o primăvară timpurie”. În prezent, în municipiu şi în staţiune sînt amplasate 1.200 de bănci, iar cele 127 care vor fi instalate vor mări inventarul celor aflate în parcuri, la vaporaşele de la ieşirile din oraş, pe străzile pietonale sau în pieţe.

În paralel, DSP desfăşoară lucrări de inventariere a celor 3.200 de coşuri de gunoi din oraş şi de stabilire a locurilor în care este necesară suplimentarea pubelelor. Pentru anul acesta este programată instalarea a peste 300 de noi coşuri de gunoi atît în oraş, cît şi în staţiune. Pe lîngă investiţiile noi, DSP este nevoită să înlocuiască dotările care au fost deteriorate, distruse sau furate. Pe fondul retragerii dispozitivelor de pază ale Primăriei, ca urmare a acţiunilor iniţiate în instanţă de prefectul judeţului împotriva taxei de sporire a gradului de siguranţă şi linişte publică, primăria înregistrează pagube de zeci de mii de lei, anual. Anul trecut au fost sustrase de pe domeniul public 30 de bănci instalate de Primărie, 20 în municipiu şi 10 în staţiunea Mamaia. Alte 25 de bănci au fost deteriorate, fiindu-le furate fie picioarele de fontă, fie riglele din lemn. Prejudiciul total în cazul băncilor se ridică la 14 mii de lei. Nici coşurile de plastic pentru colectarea gunoiului nu au scăpat. 110 pubele au fost furate sau incendiate în cursul anului trecut, prejudiciul înregistrat de municipalitate ridicîndu-se la 17 mii de lei.

În această perioadă se lucrează, de asemenea, la recondiţionarea şi repararea fîntînilor arteziene din Constanţa şi Mamaia, întrucît se doreşte repunerea lor în funcţiune cu program prelungit. Conform precizărilor directorului executiv, se lucrează, în prezent, la fîntînile arteziene de la Oxford, Dacia, Far şi Piaţeta Lupoaicei în Constanţa, în timp ce în Mamaia sînt recondiţionate fîntînile din sensurile giratorii şi fîntîna din Piaţeta Cazino. „Intenţionăm să grăbim repararea fîntînilor arteziene întrucît unele dintre ele au fost avariate, iar altele şi-au îndeplinit durata maximă de funcţionare. Fîntîna de la Gară, spre exemplu, are nevoie de reparaţii substanţiale pentru a fi repusă în funcţiune”, a spus Pillat. Şi Fîntîna din zona Miga are nevoie de reparaţii, însă nu pentru că s-ar fi defectat, ci pentru că anul trecut mai multe componente au fost furate. „În cursul unei nopţi din timpul sezonului estival a fost sustras electromotorul fîntînii şi a fost distrusă instalaţia electromecanică. Repunerea în funcţiune a fîntînii de la Miga va costa 10 mii de lei”, a declarat Pillat.