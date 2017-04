Fiorentina i-au oferit prelungirea contractului lui Paulo Sousa

Paulo Sousa, antrenorul Fiorentinei, echipă la care evoluează românii Ciprian Tătărușanu și Ianis Hagi, a anunțat, sâmbătă, că oficialii clubului i-au oferit prelungirea a contractului, scrie jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Bologna, pe care Fiorentina îl disputa duminică, 2 aprilie, de la ora 16:00, pe teren propriu, antrenorul portughez a abordat și subiectul legat de viitorul său, pe lângă obișnuitele discuții despre meci. Sousa a susținut că a luat masa cu Pantaleo Corvino, directorul executiv al clubului, care i-a oferit deja de două ori șansa să-și prelungească contractul, dar mai are nevoie de timp până să ia o decizie.

"Clubul mi-a oferit deja de două ori posibilitatea să-mi prelungesc contractul, chiar ieri am luat masa cu Corvino și am discutat despre viitor, dar prioritatea este meciul de mâine. Există atât de multe speculații în fotbal, dar eu nu mă înhămez la ele. I-am transmis că am nevoie de puțin mai mult timp de gândire în legătură cu propunerea, durata contractului, dar și planurile clubului. Vom decide împreună", a spus Sousa, conform site-ului jurnalistului italian Gianluca Di Marzio.

În legătură cu meciul împotriva Bolognei, Paulo Sousa a dezvăluit că nu va putea conta pe doi jucători. "Bernadeschi nu va putea juca, Vecino are și el câteva probleme".

Înaintea meciului cu Bologna, Fiorentina ocupă locul opt în clasamentul primei ligi din campionatul Italiei, cu 48 de puncte, în timp ce Bologna se află pe locul 13, cu 34 de puncte. Distanța dintre locul opt și locul cinci, ocupat de Internazionale Milano, primul care duce în cupele europene, este de doar opt puncte.