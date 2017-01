Fiorentina va prelungi contractul lui Ianis Hagi

Tinerii jucători ai Fiorentinei sunt la mare căutare. Pe lângă Federico Bernardeschi, de care se interesează PSG, Manchester United şi Chelsea Londra, Federico Chiesa şi Ianis Hagi sunt atent monitorizaţi de cluburi mai importante decât gruparea viola. Pentru a stopa orice fel de negociere, conducerea Fiorentinei a decis ca în această pauză de iarnă să le ofere noi contracte lui Chiesa şi Hagi. Potrivit cotidianului Tuttosport, Chiesa are cel mai mic salariu de la Fiorentina: 70.000 de euro pe an. Nici Hagi nu stă cu mult mai bine: românul este plătit cu 90.000 de euro pe an. În consecinţă, şefii clubului italian au decis să le majoreze salariile celor doi. Lui Hagi i se va dubla remuneraţia, în timp ce Chiesa va primi 150.000 de euro.

Cel mai probabil, în ceea ce-l priveşte pe Ianis, clubul va decide să-i prelungească şi durata înţelegerii. Românul este considerat a fi mult mai talentat decât Chiesa şi, în consecinţă, Fiorentina va încerca să-l păstreze pentru o perioadă mai îndelungată. Actualul contract al lui Ianis Hagi cu Fiorentina expiră în 2019.

Pentru Ianis Hagi, 2016 a fost cel mai bun an al carierei. La 17 ani a plecat la Fiorentina pentru două milioane de euro, iar la majorat a primit cel mai frumos cadou: debutul la echipa mare a clubului viola. Cu toate acestea, el a evoluat într-un singur meci din Serie A, intrând în ultimul sfert de oră al partidei Cagliari - Fiorentina 3-5. „Colegii sunt nemaipomeniți, toți sunt foarte prietenoși, vorbesc cu tine, te întreabă dacă ai nevoie de ajutor. Cei din staff sunt la fel, mai ales preparatorii fizici care lucrează cu noi. Totul e perfect pentru a juca un fotbal cât mai bun. Sper ca după vacanță să încep să joc mai mult”, a declarat Ianis Hagi.