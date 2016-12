Firea a depus o nouă plângere faţă de suspendarea cercetării lui Băsescu

Avocatul senatorului PSD Gabriela Firea, Lucian Bolcaș, a anunţat că a depus, astăzi, o nouă plângere la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), după ce Parchetul instanţei supreme a decis suspendarea anchetării președintelui Traian Băsescu "pentru calomnie". "Este o plângere procedurală împotriva soluţiei pronunţată de procurorul şef din cadrul Parchetului general privind menţinerea soluţiei de suspendare a plângerii făcută de doamna senator Firea împotriva numitului Băsescu Traian, pentru săvârşirea infracţiunii de calomnie. Având în vedere că prim-procurorul şef şi procurorul de caz au menţinut soluţia suspendării urmăririi penale, invocând o imunitate pe care noi o contestăm, am făcut plângerea adresată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care, la ora actuală, se înregistrează", a declarat Bolcaș. Potrivit apărătorului Gabrielei Firea, imunitatea preşedintelui nu trebuie să încalce egalitatea în drepturi a cetăţenilor unui stat democratic. "Este ultima cale de atac, pe care, de data aceasta, am făcut-o complexă, în sensul că am adresat plângerea, cum spune la procedură, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dar în cauză se pune în discuţie interpretarea unor texte constituţionale. Eu consider că niciun procuror şi niciun judecător, chiar dacă de la Înalta Curte, nu este competent să se pronunțe asupra interpretării textelor constituţionale. Cu privire la interpretarea acestor texte se poate pronunţa numai Curtea Constituţională", a adăugat avocatul, care a precizat că nu dorește citarea preşedintelui să vină în instanţă.