07:37:08 / 16 Aprilie 2014

Cine a ajuns sa conduca TARA asta

Cine erau primari, prefectii, presedinti de consili judetene, etc. ? Aud ? Nimic ? Maimutelor anteniste penale....hahahaha..hahahah..hahaha...!! Toata floarea mafiei din sudul mioriticii. Acum santajista antenista, cand a vazut in ce-a intrat, a incercat intr-un mod pueril sa "manipuleze" in purul stil jalnic, penibil, antenist. Dar acum, in mod inevitabil "BARONI MAFIEI"isi simt in primejdie "afacerile" cu terenuri si au innebunit. Cine este raspunzatoru pentru acest lucru ? Aud ? Nimic ? Tantalaul plagiator. De aceea a spus ca fuge la M.Ap.N, plagiatorul antenist, din cauza ca "BARONI" vin sa-l "coafeze" si sa-l "altoiasca":)))) !! Ehei, ehei..acum s-au prins si maimutele penale mosiere varaniste, in ce mizerie si "pericol" public, i-a dus plagiatorul. Dar este prea tarziu, raul a fost facut. Acum vor incerca sa o scalde, sa o intoarca, dar plagiatorul nu mai are curajul sa dea ochi, cu ei. Veti vedea in curind. Acesta eveniment, va fi proologul inceperi de catre DNA a anchetei