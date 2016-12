Firmă fără angajați, antreprenor de lucrări publice

Atât de ambiguu este sistemul mioritic de achiziții publice încât lasă loc pentru multe semne de întrebare. În ultimii ani, tot mai multe firme de apartament care nu au angajați permanenți (sau, mai bine zis, nu au angajați cu forme legale) câștigă contracte de sute de mii de lei. Nu ar fi o problemă, însă au existat situații în care societățile care se înscriu în această categorie fie au făcut lucrări de mântuială, fie au lăsat treaba neterminată. Mai grav este că aceste practici sunt sprijinite indirect de legea româneasă din domeniu, care permite ca firmele care nu îndeplinesc toate condițiile pentru a participa la anumite licitații să poată fi susținute de alte societăți partenere. Pe scurt, oricine poate pune pâna pe orice proiect dacă are în spate un frate mai mare.

MUNCĂ... FĂRĂ MUNCITORI În această situație se află și firma SC Games For All SRL, care a câștigat licitația pentru amenajarea unui parc în comuna constănțeană Topraisar. Potrivit mai multor site-uri care cuprind baze de date cu societăți din România, firma care trebuie să se ocupe de parcul respectiv nu are niciun angajat. Însă societatea cu pricina a câștigat licitația cu susținerea unui alt agent economic, cu un portofoliu bogat în domeniul amenajării de spații verzi. Așa se face că proiectul în valoare de aproape 800.000 de lei a fost atribuit unei firme care, cel puțin oficial, nu are cu cine să îl pună în practică. E drept că societatea ar putea să angajeze oameni special pentru acest proiect sau să lucreze cu zilieri. Nimic nu e exclus. Însă acest lucru nu oferă nicio garanție și s-ar putea ca, în orice moment, parcul să fie nevoit să se amenajeze singur.

NU CONTEAZĂ CUM, IMPORTANT E SĂ SE FACĂ Pentru că nu are nicio atribuție în ceea ce privește acordarea contractelor finanțate cu fonduri europene, primarul din Topraisar, Stelian Gheorghe, a aflat de la reporterii ziarului „Telegraf” despre situația în care se află firma care se va ocupa de parcul din localitate. „Din câte știu, comisia din cadrul Primăriei care s-a ocupat de această licitație a verificat foarte atent firmele participante, iar câștigătorul a fost singurul care a respectat toate condițiile. Am semnat ordinul de începere a lucrărilor. Singurul lucru care mă interesează acum este ca lucrarea să fie finalizată la timp”, a spus primarul.