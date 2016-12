Firme avizate pentru debranşare

Pentru perioada 24 - 28 septembrie 2012, 29 agenţi economici din Constanţa au fost avizaţi pentru debranşare din cauza datoriilor de peste 30.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele.

CONSTANŢA Speed Escort Security, str. Bucureşti, nr. 19, sold (s) - 336.21 lei; Merkal SRL, str. Ghe Lazăr, nr. 7, s - 419.50 lei; Ex Nico Serv SRL, str. Interioară Lot C13, s - 325.22 lei; Big Tio SRL, str. Interioară, nr. 1, s - 556.92 lei; Vila Barzoti SRL, str. Panait Holban, nr. 3B, s - 566.50 lei; Casa Rentabil Gold SRL, str. IC Brătianu, nr. 196, s - 955.83 lei; Tolmar Company SRL, Piaţa Pescăruş, s - 391.42 lei; Danielis Star Company SRL, str. Eroilor, nr. 21, s - 237.00 lei, a - Pandele Daniel; Bidepa CIT Services SRL, str. Ioan D Chirescu, nr. 4, s - 405.74 lei; Donald Serv, str. Baba Novac, nr. 70E, s - 400.00 lei; Iul & Cris Improvement SRL, str. Mercur, nr. 11, s - 527.23 lei; Lansa SRL, str. Atelierelor, nr. 28, s - 562.91 lei; Best World Selectiv SRL, str. Nicolae Filimon, nr. 2, s - 964.90 lei; Tora Trading SRL, str. Dispensarului, nr. 4, s - 1318.23 lei; Noa-Ozzy SRL, str. Cercetaş A Buzatu, nr. 15, s - 1115.17 lei; Comat Constanţa SA, str. Interioară, nr. 3, s - 8687.79 lei; Ciopek & Fiul SRL, str. Amurgului, nr. 60, s - 352.49 lei; Ferocom SRL, str. Fântânele, nr. 25, s - 1023.00 lei; Eclissis SRL, bd. 1 Mai 99 bl G2 cam. 01, s - 5022.14 lei; Amăruii SRL, bd. Al. Puskin, nr. 36, s - 695.87 lei; Surgela SRL, str. Răscoalei, nr. 15, s - 514.03 lei; Can Trans SRL, str. Th. Burada, nr. 1, s - 691.19 lei; Carisma Wash SRL, str. Baba Novac, nr. 90A, s - 383.16 lei; G & V Nova Invest SRL, str. Pandurului, nr. 108, s - 300.75 lei; GSN Inter United SRL, str. IC Brătianu, nr. 2 - 4, s - 847.36 lei; Eurofinance Imobiliare SRL, str. Ion Lahovari, nr. 2, s - 413.43 lei; Dumy Wash SRL, str. Nicolae Milescu, nr. 13, s - 1198.86 lei; Alcor Merchant SRL, str. Unirii, nr. 108A, s - 1712.32 lei; Osetra Farm SRL (Puţ), str. Caraiman, nr. 1, s - 331.08 lei.