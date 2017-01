Firme înşelate cu peste 2 miliarde de lei

Procurorii constănţeni au formulat, ieri, propunere de arestare pentru doi bărbaţi acuzaţi că au înşelat mai multe societăţi comerciale cu 2,5 miliarde de lei. Potrivit anchetatorilor, Marian Bican, de 40 de ani, din Basarabi şi complicele său, Elian Alexe, de 38 de ani, din Năvodari, au înfiinţat, în luna august a acestui an, firma SC Ana Serv Top SRL din Constanţa. Pentru înregistrarea societăţii, Marian Bican s-a folosit de o carte de identitate falsă, dîndu-se drept Marian Banciu. Timp de jumătate de an, Bican a achiziţionat mărfuri de la patru societăţi din ţară, respectiv de la SC Hidrotica SRL Bucureşti, SC Basplast SRL Bucureşti, SC Temad Co SRL Braşov şi SC Conserv Buftea SA Ilfov şi a stabilit cu firmele furnizoare să plătească contravaloarea bunurilor prin emiterea de file cec. Potrivit anchetatorilor, partenerii de afaceri au fost de acord, dar la sosirea termenului scadent au constatat că în conturile firmei constănţene nu exista niciun leu. Marfa achiziţionată a fost revîndută, iar banii obţinuţi, peste 8 miliarde de lei, erau rulaţi prin contul unei alte societăţi înfiinţate tot de cei doi, SC Tristar Activ SRL din Constanţa. Reprezentanţii firmelor păgubite au sesizat poliţia, iar Bican şi Alexe au fost prinşi, miercuri, în flagrant, în sediul băncii Transilvania din Constanţa, în timp ce încercau să scoată banii din cont. În timpul audierilor, Marian Bican a susţinut în faţa procurorilor că, de fapt, complicele său, Elian Alexe, ar fi capul întregii operaţiuni şi tot el ar fi făcut rost de cartea de identitate falsificată. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost ajutaţi de un al treilea complice, Ianuş Niţă, care a reuşit însă să scape în momentul flagrantului, avînd la el şi o agendă în care erau trecute numerele de telefon ale tuturor persoanelor implicate. Procurorii spun că Elian Alexe este recidivist, el fiind condamnat anterior de două ori pentru înşelăciune.