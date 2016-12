Firme mici, ambiții mari

Consiliul IMM (CNIPMMR) a lansat programul de guvernare 2016 - 2020 și l-a propus pentru dezbatere publică, cerând, printre altele, protejarea investitorilor români, debirocratizarea masivă a sistemului, un plus de atractivitate pentru fiscalitate și reducerea șomajului în rândul tinerilor. „Avem în vedere realizarea unui Minister al Antreprenoriatului și Turismului (parteneriat cu ANAT) și transformarea României în ţara cu mediul antreprenorial cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei (și în top 20 la nivel global). Precizez că, în raportul Doing Business, România ocupă în acest an locul 37, iar în Global Entrepreneurship Index rankings, locul 42“, spune președintele CNIPMMR, Florin Jianu. Proiectul a fost comunicat deja partidelor politice din România.