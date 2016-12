Firmele ar trebui să îndrume liceenii către facultățile de profil

Firmele din IT se plâng de lipsa personalului calificat cu toate că tot mai mulți tineri se îndreaptă anual spre facultățile de specialitate. Deficitul de forţă de muncă din IT s-ar putea reduce dacă angajatorii s-ar implica mai mult în atragerea forţei de muncă viitoare încă de pe băncile liceelor, este de părere Constanţa Mihăescu, profesor la Facultatea de Cibernetică a Academiei de Științe Economice (ASE). ”Pentru a ne putea dubla numărul de absolvenţi de IT, dar şi pentru a creşte cifrele de şcolarizare, ar trebui să se lucreze de la bază, în sensul în care companiile care au nevoie de forţă de muncă să meargă în licee şi, prin mijloacele potrivite, să-i facă pe copii să se orienteze spre facultatea de profil”, a spus Constanţa Mihăescu. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ce are trei specializări, este de câţiva ani în topul preferinţelor absolvenţilor de Bacalaureat care vin să studieze la ASE. Astfel, în actualul an şcolar, concurenţa a fost de 3,6 candidaţi pe loc la specializarea Cibernetică (pe locurile de la buget și locurile de la taxă) şi de 3,3 candidaţi pe loc la cea de Informatică Economică, faţă de concurenţa medie în cadrul tuturor celor 11 facultăţi din cadrul ASE, de circa 1,5 candidaţi pe loc. Raportat însă la concurenţa doar pe locurile de la buget, anul acesta cea mai căutată specializare din cadrul ASE a fost Cibernetica Economică, unde competiţia a fost de 8,4 candidaţi pentru unul dintre cele 97 de locuri finanţate de la buget.