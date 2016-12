Firmele care percep tarife mari pentru naveta elevilor, verificate

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a anunţat că a cerut verificarea firmelor de transport care percep tarife foarte mari pentru naveta elevilor, precizând că în unele judeţe sunt transportatori care controlează aproape tot şi aceştia au abonamente cu costuri mari. Pricopie a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că Ministerul Educaţiei sprijină măsura propusă de Ministerul de Finanţe prin care sunt introduse plafoane pentru intervalele de distanţă în cazul transportatorilor şcolari, aceasta fiind luată după ce s-au constatat variaţii mari de preţuri. Demnitarul a precizat că reglementarea care plafonează sumele decontate pentru transport va fi pe agenda de săptămâna aceasta a Guvernului. „Noi credem că acest articol şi această prevedere sunt binevenite, dar, în absenţa unor limitări, am ajuns în situaţia în care, în aproximativ 18 luni, preţurile au crescut de zece ori. În urmă cu aproximativ o lună şi jumătate, am centralizat datele la nivelul fiecărui judeţ, pe intervale de kilometri şi pe fiecare judeţ în parte. Am ajuns să constatăm că, pentru zece kilometri, preţul unui abonament variază de la 25 de lei la 326 de lei. La 15 kilometri avem situaţii unde abonamentul costă 32 de lei, dar şi situaţii unde costă 406 lei. Am constatat că sunt judeţe unde anumite firme, practice, controlează aproape tot, şi nu în situaţia celor cu abonamente mici, ci în cele cu abonamente mari”, a spus Remus Pricopie. Ministrul Educaţiei a arătat că nu poate formula acuzaţii, dar că a cerut instituţiilor specializate ale statului să verifice variaţia de preţuri. „Noi nu avem suficiente date pentru a acuza, dar considerăm că toate aceste situaţii trebuie verificate de către instituţiile specializate, de aceea am trimis documentaţia la Ministerul de Finanţe, la Consiliul Concurenţei, către alte instituţii ale statului şi aşteptăm să vedem dacă se justifică aceste valori extrem de mari sau nu”, a spus demnitarul. Pricopie crede că situaţia se va reglementa şi după achiziţia a 600 de microbuze şcolare prin intermediul Ministerului Dezvoltării.