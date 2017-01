Firmele continuă să se confrunte cu dificultăţi

Economia va înregistra o evoluţie pozitivă cel mai probabil din a doua jumătate a anului viitor, având în vedere că firmele încă se confruntă cu dificultăţi, a declarat preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu. „Situaţia este încă dificilă, nu avem cum să mergem pe plus în primul semestru din 2011, şansele să trecem pe plus sunt în semestrul doi. Recuperarea nu se poate face în câteva luni”, a spus Nicolescu. El a prezentat rezultatele unei evaluări a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România în primele şase luni din acest an, din care a reieşit că două din trei firme au avut o situaţie mai dificilă comparativ cu ultimul semestru din 2009. „Peste 60% din firmele intervievate au răspuns că situaţia economică a firmelor proprii a fost mai slabă în semestrul unu al acestui an, comparativ cu semestrul doi din 2009, în timp ce 19,77% au raportat o constanţă, iar 18,6%, o îmbunătăţire. În aceste condiţii, este greu ca economia să-şi revină”, a adăugat Nicolescu. Potrivit evaluării, mediul economic rămâne neprietenos dezvoltării afacerilor, în condiţiile în care principalii indicatori macroeconomici au înregistrat deprecieri faţă de ultimele şase luni din 2009. În ceea ce priveşte rezultatele obţinute de IMM-uri în primele şase luni din 2010, evaluarea arată că numărul firmelor înregistrate în perioada analizată s-a redus cu 3% faţă de semestrul doi din 2009, în timp ce radierile au crescut cu aproape 465%.