Firmele de panificaţie au majorat deja tarifele cu pînă la 10%

Agricultura românească a cunoscut în acest an cea mai cumplită secetă din ultima jumătate de secol, scăderea dramatică a producţiei determinînd un noul val de scumpiri la produsele de panificaţie. Pe fondul lipsei grîului, firmele de morărit şi panificaţie au început să majoreze preţul pîinii cu pînă la 10% chiar de săptămîna trecută. \"Am crescut preţul la raft, începînd cu 1 august, cu 3,4% la produsele de panificaţie, în condiţiile în care preţul grîului a crescut în ultima lună cu 39-40%, iar cel al făinii, cu 35-36%. Cred că evoluţia preţului la pîine va urma tendinţa grîului, dacă nu va fi redus TVA-ul\", a declarat, directorul general al \"Pambac\" Bacău, Alin Giurea. Acesta a adăugat că firma pe care o conduce a încheiat contracte pentru a importa 37.000 de tone de grîu, ceea ce înseamnă o capacitate totală anuală de 120.000 de tone. \"Este mai avantajos la import. Pe piaţa internă, nimeni nu vinde grîu\", a completat Giurea. Cît priveşte preţul practicat de \"Dobrogea\" Constanţa, societatea de la malul mării a majorat tarifele cu 6% tot de săptămîna trecută. Pe de altă parte, compania \"Vel Pitar\" a decis majorarea preţului în funcţie de fabrică, în unele zone nivelul rămînînd nemodificat. În judeţele Iaşi, Argeş şi Vîlcea, tarifele au fost majorate săptămîna trecută, iar în Bucureşti au fost modificate de la 1 august. \"Creşterile sînt undeva la 10-15%, ca să echilibreze evoluţia din zona de materii prime, dar şi costurile cu energia şi gazele. În orice caz, unul este preţul la producător şi altul la magazin. Uneori, preţul la magazin este de două ori mai mare decît cel de fabrică, din cauza distribuţiei şi a adaosului comercial\", a declarat directorul general al Vel Pitar, Gheorghe Frîncu. Reprezentanţii firmelor de morărit şi panificaţie au declarat, luna trecută, că recolta redusă de grîu din acest an, reprezentînd circa jumătate faţă de anul trecut, va determina creşterea preţului pîinii şi produselor de panificaţie cu 40%, pînă la sfîrşitul anului.