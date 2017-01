Firmele din industria alimentară plătesc controalele ANSVSA la oră

Controalele efectuate de inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) vor scoate mulţi bani din buzunarele patronilor din industria alimentară, firmele din domeniu fiind de acum obligate să plătească taxe în funcţie de durata verificărilor. În condiţiile în care orice firmă din sectorul alimentar trebuie verificată periodic pentru a putea deţine, în continuare, autorizaţia eliberată de ANSVSA, administratorii societăţilor vor fi nevoiţi să cotizeze la "fondul de control" între 50 şi 400 de lei. Conducerea ANSVSA a stabilit un tarif de 50 de lei pentru fiecare oră de inspecţie, dar şi un set de instrucţiuni destinat unităţilor care produc bere, vin şi uleiuri vegetale, în care este specificată durata inspecţiei pentru fiecare tip de fabrică. Tariful pentru fiecare oră a fost stabilit în raport cu costurile de salarizare, perfecţionarea personalului şi capacitatea de producţie a societăţilor. Dacă cele mai scurte controale, dar şi cele mai ieftine, vizează unităţile de morărit şi panificaţie cu o capacitate de producţie sub 1.800 de tone pe an, firmele care vor plăti cel mai mult pentru verificări sînt supermarket-urile şi hipermaket-urile. În aceeaşi categorie intră şi firmele cu o capacitate de producţie de peste 15.000 de hectolitri anual în cazul vinului, dar şi fabricile de prelucrare a zahărului şi de producere a sucurilor din fructe şi legume. Frecvenţa controlului este lunară în cazul fabricilor de zahăr, prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor, în vreme ce unităţile din industria vinului sînt verificate de două ori pe an. Ordinul ANSVSA care abrogă un alt act normativ, contestat de reprezentaţii firmelor din industria alimentară, este valabil doar în acest an, din 2008 autorităţile urmînd să aplice direct regulamentele europene din domeniu.