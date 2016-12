Firmele ezită să participe la licitaţia pentru Henri Coandă 2

08:56:43 / 11 Iunie 2014

fara titlu

iar a-ti sters mesajul? mai scriu odata si anume ca lucrarile la ferentari de constanta vor reincepe odata cu campania de alegeri a primarului asa cum s-a intimplat si in 2012 si bineinteles leguma nu va candida decit daca o vor cere constantenii am mai vazut filmul asta este ca in titanic vals "din urna iese cine trebuie" si inca o data SICTIR