Firmele intră mai greu în insolvenţă

● MODIFICĂRI ● Firmele cu datorii către Fisc, furnizori şi alţi creditori nu mai pot fi introduse în insolvenţă aşa uşor ca până acum. Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei a fost modificată prin Legea 169/2010, act normativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 505. Procedura insolvenţei unei firme poate fi declanşată de creditori doar în cazul datoriilor mai mari de 45.000 lei, această valoare a creanţei fiind majorată de la 30.000 lei, cât era până în prezent. În plus, firmele vor ajunge la tribunal, unde li se va cere insolvenţa abia după 90 de zile de la întârzierea plăţilor. Noile modificări permit debitorului să solicite judecătorului sindic să îi oblige pe creditorii care au introdus cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă să consemneze, în termen de cinci zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. Cauţiunea va fi restituită creditorilor dacă cererea lor va fi admisă, iar în caz de neadmitere a insolvenţei, cauţiunea va fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitori. Specialiştii în insolvenţă spun că era normal să se modifice Legea insolvenţei. „Este o modificare de bun simţ. Spun asta pentru că foarte multe firme abuzau de această practică. Există şi alte posibilităţi de a se recupera o creanţă, nu doar prin insolvenţă”, a spus practicianul în insolvenţă Alexandru Georgescu.

● INSOLVENŢE MAI MULTE ● Potrivit Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, în primele şase luni ale acestui an, Fiscul a cerut insolvenţa la 510 societăţi, în timp ce, în aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul firmelor care nu-şi mai puteau plăti datoriile la stat a fost de 508. Şeful Serviciului de Coordonare şi Monitorizare a Colectării Veniturilor Bugetare din cadrul DGFP Constanţa, Luminiţa Crudu, a declarat că în evidenţele instituţiei figurau, la 30 iunie, 2.563 de societăţi aflate sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu o creanţă în sumă de 1.535.037.550 lei. Din aceste societăţi, 709 sunt în insolvenţă, cu o valoare a creanţelor de 277.699.282 lei, 1.836 de societăţi sunt în faliment, cu o creanţă de 1.221.736.386 lei şi 18 sunt în reorganizare judiciară, cu o sumă a creanţelor de 35.601.882 lei. În primele şase luni ale acestui an au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Constanţa - Secţia Comercială 185 de cereri privind deschiderea procedurii insolvenţei. Luminiţa Crudu spune că valoarea totală a creanţelor pentru care au fost promovate cereri sau se află în curs de promovare este în sumă de 76.946.183 lei. Ea a afirmat că, în acelaşi interval, au fost recuperate, în cadrul procedurii insolvenţei, de la societăţile aflate în faliment, inclusiv reorganizare, creanţe în sumă de 3.890.169 lei.