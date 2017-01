Firmele nu au bani să-şi recupereze datoriile nici pe cale arbitrară

27 ACŢIUNI ARBITRARE. Deşi soluţionarea litigiilor prin Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim Constanţa prezintă avantaje de necontestat, numărul agenţilor economici care apelează la această metodă nu este foarte mare. Potrivit afirmaţiilor directorului Direcţiei Juridice şi Arbitraj din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, Ruxandra Serescu, principalul motiv pentru care întreprinzătorii nu aleg să-şi soluţioneze litigiile prin această instituţie este lipsa banilor. „Cu toate că am venit în sprijinul agenţilor economici în luna decembrie a anului trecut, anticipând efectele crizei economice, şi am redus taxele arbitrare începând cu acest an, totuşi, chiar şi în această situaţie, numărul dosarelor nu a crescut vertiginos. Din păcate, situaţia precară a societăţilor comerciale a dus în imposibilitatea de a-şi plăti cheltuielile de judecată, chiar dacă asta este singura modalitate prin care ei pot să-şi recupereze creanţele”, a declarat Serescu. Până la această dată au fost înregistrate 27 de acţiuni arbitrale, din care au fost soluţionate 11. Acestea au ca obiect valori ale litigiilor cuprinse între 3.000 lei şi 406.476 lei. Majoritatea reclamanţilor au sesizat întârzieri la plată sau probleme cu calitatea produselor şi serviciilor, solicitând restituirea debitului şi penalităţi pentru întârzierea în decontare.

SOLUŢIE. Potrivit Ruxandrei Serescu, firmele beneficiază de consultanţă gratuită în ceea ce priveşte modalitatea de a apela la soluţionarea litigiilor pe calea arbitrajului. De asemenea, angajaţii instituţiei verifică o parte din acte, dau consultanţă părţilor în ceea ce priveşte organizarea, dar şi privind modul de organizare a şedinţelor. Pentru a se apela la arbitrajul comercial, agenţii economici trebuie să insereze în contract o clauză arbitrară care să facă referire la faptul că, în cazul eventualelor neînţelegeri, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă CCINA. Soluţionarea litigiului durează aproximativ cinci luni însă, de cele mai multe ori, dosarele se pot soluţiona chiar şi în două-trei luni, în timp ce soluţionarea unui litigiu de către instanţa statală poate dura şi câţiva ani. „În contextul actual, în care tot mai mulţi comercianţi optează pentru a intra sub incidenţa procedurilor de insolvenţă, cu scopul de a întrerupe curgerea penalităţilor de întârziere, arbitrajul comercial poate fi unica soluţie pentru creditorii ce au de recuperat creanţe. Datorită termenului scurt în care se soluţionează dosarul, aceştia au şanse mai mari de a-şi recupera creanţele fără ca debitorul să intre în insolvenţă, situaţie în care orice procedură judiciară se suspendă”, a spus Serescu.