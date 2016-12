Firmele, obligate să angajeze doi contabili!

Potrivit unei propuneri legislative ce aparţine unor deputaţi PD-L, cele 700.000 de mii de firme existente în România vor trebui să se conformeze şi să aibă angajaţi contabili cu normă întreagă, dar nu unul, ci doi! Explicaţia pentru care s-a luat această decizie este că serviciul part-time a dus la „proliferarea muncii la negru”. Dacă legea contabilităţii va fi modificată în acest sens, aceasta va mai produce un efect de amploare în piaţă: majoritatea contabililor, dintr-un total de aproximativ 300.000, care au contracte part-time îşi vor pierde pâinea. De altfel, cei mai mulţi dintre contabili ţin contabilitatea pentru mai mult de 10 firme în acelaşi timp. Reprezentanţii firmelor susţin că propunerea legislativă este o aberaţie şi că statul nu ar trebui să-şi „facă de cap” pe banii contribuabililor. „Nu văd cum ar schimba ceva - mai mult decât costurile salariale ale societăţii - atâta vreme cât nivelul de competenţă nu se schimbă. Acum o să avem doi omuleţi care să facă treaba, de două ore pe zi, a unuia singur. Nu are logică din punctul de vedere economic. Mai mult decât atât, statutul de angajat este într-o relaţie de dependenţă mult mai mare faţă de conducerea societăţii, faţă de cel de „altă persoană împuternicită” - care probabil că are şi alte venituri. O persoană externă poate să îşi apere eventualele opinii divergente şi să îşi exprime liber raţionamentul profesional fără să se teamă că va rămâne fără principala sursă de venit”, a declarat reprezentantul unei firme de contabilitate constănţene, Cristina Drăghici. Pe de altă parte, preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) - Filiala Constanţa, Ştefan Mihu, este de părere că, prin angajarea unor profesionişti contabili autorizaţi (persoane fizice sau juridice) se va elimina „munca la negru” şi concurenţa neloială existentă în prezent. „O evidenţă financiar contabilă întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare, de persoane autorizate, este în interesul patronatului atât în ceea ce priveşte bunul mers al activităţii firmei, mai ales în condiţiile actualei crize economice, cât şi pentru o relaţie corectă cu instituţiile statului din teritoriu. Este normal ca firmele să angajeze un profesionist contabil cu normă întreagă sau printr-un contract de prestări servicii contabile o firmă autorizată, care să răspundă de buna desfăşurare a activităţii financiar contabile. Cu toate acestea, legiuitorul nu trebuie să impună numărul de personal al compartimentului de contabilitate deoarece, în funcţie de diversitatea şi volumul activităţii, conducerea firmei stabileşte componenţa acestuia”, a declarat Mihu. Propunerea legislativă semnată de 41 de deputaţi PD-L a ajuns la Senat, ea urmând să fie avizată în comisiile specializate şi votată în plen. Dacă trece de Senat, textul va ajunge în Camera Deputaţilor, care este for decizional.