Firmele, pesimiste când vine vorba de noi angajări

Doar 10% dintre companiile româneşti estimează o creştere a numărului de angajaţi în următorul an, procent în scădere faţă de decembrie 2009, când 12,5% dintre acestea luau în calcul noi angajări, potrivit raportului Deloitte Central Europe Business Sentiment Index (DBSI). Raportul semnalează scăderi ale încrederii ale directorilor de companii şi pe alte segmente. 53,3% dintre participanţii români se aşteaptă la creşterea veniturilor din vânzări în următorul an, faţă de 58,3% în luna decembrie, în timp ce 36,7% se gândesc să lanseze noi produse şi servicii în următoarele 12 luni, comparativ cu 50% în sondajul anterior. În schimb, investiţiile companiilor ar putea creşte, 33,3% dintre participanţi anunţând cheltuieli mai mari pentru echipamente, sisteme IT sau clădiri, faţă de 25% în decembrie. „Chiar dacă rezultatele nu pun mediul de afaceri românesc într-o lumină prea bună, eu le-aş interpreta ca un semn de prudenţă susţinută din partea companiilor”, spune preşedinte Deloitte România, George Mucibabici. El subliniază că participanţii se arată la fel de optimişti ca în luna decembrie în ceea ce priveşte termenele de plată a facturilor, estimând în proporţie de 66% că plata datoriilor este realizată într-un număr de zile rezonabil sau chiar foarte bun. De asemenea, cheltuielile de capital sunt estimate să crească. „Aceste lucruri indică o abordare pragmatică a activităţii de zi cu zi, companiile canalizându-şi eforturile pe aspectul operaţional al afacerilor, pentru a supravieţui şi depăşi actualul declin economic”, a spus Mucibabici. Companiile sugerează, totodată, că au nevoie de mai mult sprijin guvernamental, în condiţiile în care percepţia lor în ceea ce priveşte regimul reglementărilor s-a deteriorat, numărul răspunsurilor pozitive coborând de la 12,5% la 6,7%.