Firmele plătesc două impozite diferite pentru acelaşi an

Firmele care au obţinut profit doar în ultimul trimestru din 2010 ar putea fi nevoite să plătească şi impozit de 16% şi impozit forfetar, „graţie” unei confuzii legislative pur româneşti. Astfel, deşi impozitul unic a fost scos în octombrie 2010, firmele ar trebui să depună două declaraţii de impozit pentru acelaşi an. „Softurile contabile nu mai sunt funcţionale, pentru că erau programate să calculeze impozitul pe un an întreg, nu pe două perioade fiscale. Firmele şi contabilii vor face astfel un efort suplimentar, adică fie vor munci mai mult, fie vor trebui să achiziţioneze noi programe de contabilitate. Mai mult, este posibil să apară erori, din cauza interpretării greşite a legii. De aceea am solicitat lămuriri autorităţilor”, spune Dan Manolescu, vicepreşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF). În replică, Ministerul Finanţelor a anunţat că firmele care au făcut profit în primele trei trimestre din 2010, în care s-a aplicat impozitul forfetar, vor face o singură declaraţie, pentru a plăti doar impozitul de 16%. Cu alte cuvinte, vor achita doar diferenţa dintre ce au plătit deja şi rezultatul de la finele anului 2010. „Cei care au avut pierderi în primele trei trimestre, dar au făcut profit la finele anului, vor depune două declaraţii şi vor plăti impozit de 16% doar pentru trimestrul III, pe lângă ce au achitat deja sub formă de impozit forfetar”, mai spune Manolescu.