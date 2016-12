Firmele, scutite de la plata CAS?

Firmele care angajează, în 2010, persoane intrate în şomaj de cel puţin trei luni, vor fi scutite pentru maximum şase luni de la plata contribuţiilor de asigurări sociale (CAS) aferente acestora, se arată într-un proiect de ordonanţă de Guvern. Condiţia este ca noii angajaţi să fie menţinuţi pentru cel puţin un an, iar angajatorul să nu efectueze concedieri. Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale nu va fi însă acordată firmelor care în ultimul an au mai avut raporturi de muncă încheiate cu aceste persoane şi nici angajatorilor care ocupă astfel posturile vacantate în ultimul an după concedierea unor salariaţi.