Firmele-zombie „infectează“ și economia constănțeană

VIAȚĂ GREA ÎN COMERȚ Peste 2.000 de societăți „zombie“ s-au remarcat, în ultimul an, în ochii Registrului Comerțului (ONRC), după ce, la doar câteva luni de la înființare, și-au suspendat activitatea sau au cerut radierea din registru. Cele mai multe firme de gen sunt în București, Ilfov, Bihor, Constanța, Timiș și Cluj. „Businessul este un adevărat sport sângeros. Mii de firme se nasc și mor în același an, în România, sufocate în hățișul de capcane de pe lanțul economic. Să faci afaceri aici nu este deloc un lucru ușor. De la găsirea unor clienţi serioşi la amânarea plăţii unor facturi şi efectele insolvenţelor sau falimentelor, sunt tot mai multe afaceri care îşi închid porţile pentru că nu au capitalul necesar de subzistenţă“, spun analiștii KeysFin România. Dintre cele peste 2.000 de firme „zombie“, 60% activau în comerț și servicii, domeniile cele mai dinamice ale economiei, dar și cele în care riscul investițional este uriaș. „Vorbim, în primul rând, de micro-afaceri, SRL-uri înfiinţate pentru a derula operaţiuni de comerţ, dar şi businessuri din alte domenii, precum construcţii, intermedieri, producţie de bunuri de larg consum şi HoReCa, adică hoteluri, baruri şi restaurante. Sunt firme care au tăiat măcar o factură, dar care n-au avut forţa financiară sau know how-ul managerial ca să continue“, mai spun cei de la KeysFin. O notă importantă - printre firmele considerate „zombie“ se află și un număr notabil de așa-zise societăți de portofoliu, înființate de oamenii de afaceri doar pentru a derula unele tranzacții; odată folosite, ele sunt închise imediat.

133 DE EFEMERIDE ÎN CONSTANȚA Statistica KeysFin arată că cele mai multe firme „zombie“ au fost înregistrate, anul trecut, în Bucureşti - 675, Capitala fiind urmată de Ilfov cu 145, Bihor cu 134, Constanţa cu 133, Timiş cu 120 şi Cluj cu 106. La polul opus se află zonele în care businessul nu este foarte dezvoltat, precum Tulcea, Botoşani, Harghita şi Covasna, unde s-au înregistrat, în 2014, sub 10 firme de gen, care n-au rezistat în piață mai mult de câteva luni. Cifra de afaceri a firmelor din această categorie (doar 1.145 din 2.067 au depus date financiare la Ministerul Finanțelor) se ridică la 214,1 milioane lei. În medie, 41.000 euro/firmă. Destul de mult pentru niște efemeride, spun analiștii. Dintre ele se remarcă firma bucureșteană Elro Power Instal SRL, cu o cifră de afaceri de 18,8 milioane lei. Un alt aspect interesant, relevat de datele ONRC, este că alte 90.000 de firme au dispărut din mediul economic românesc (76.483 de radieri și 15.788 de suspendări).

