Fiscalitatea înnegrește economia

Povara taxelor și impozitelor a dus la o economie ascunsă de 28% din PIB-ul României, cu 10% mai mare decât media Uniunii Europene, spune președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru. „Media UE este 18%. Pe noi doar Bulgaria ne depășește, cu 31%. Fenomenul este greu de observat. Institutul Național de Statistică spune că economia neagră este de 22% din PIB, însă experții europeni, conform studiilor proprii, indică 28,1%. Dacă ne comparăm cu țările din Europa Centrală și de Est, concluzia este că cele mai multe țări de aici au o economie subterană peste media comunitară. Excepție face Cehia“, explică Dumitru. Potrivit spuselor sale, principalul factor care duce la creșterea economiei ascunse îl reprezintă povara prea mare a taxelor și impozitelor și, în principal, fiscalitatea grea pusă pe muncă - „Cu cât ai un sistem fiscal mai împovărător, mai ales prin prisma birocrației și aparatului neprietenos de administrare a taxelor, cu atât crește acest tip de economie. În România, avem o povară fiscală pe muncă destul de mare, dacă ne uităm la impozitele plătite de angajat și angajator; în plus, salariile sunt destul de mici“. Practic, după cum declara și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, singura soluție de supraviețuire a multora dintre firmele autohtone este să facă evaziune fiscală. Să vedem ce vor reuși să facă noul Cod Fiscal și reducerea TVA la alimente la 9%. În piața panificației, unde cota de TVA este redusă de mai bine de un an, efectele au fost pozitive. Din 2016, cu o cotă generală de 20%, statul are șanse bune să convingă și mai multe firme să intre în legalitate. Asta dacă nu cumva impactul majorărilor salariale neagă complet reducerea fiscalității și, din păcate, ajungem acolo de unde-am plecat.