Fiscalitatea reduce deficitul bugetar

În primele şapte luni ale anului, deficitul bugetar a ajuns la circa 7 miliarde lei (1,15% din PIB), în scădere cu 4,3 miliarde lei faţă de anul trecut. Deşi cheltuielile cu dobânzi, finanţarea proiectelor europene şi personal (majorarea salariilor bugetarilor) au crescut, veniturile aduse de TVA, accize, taxe şi impozite au reuşit să ducă deficitul pe minus.

VENITURI MAI MARI CU 8% Deficitul bugetar, după şapte luni, este de 6,97 miliarde lei, respectiv 1,15% din PIB, faţă de 1,96% din PIB, în intervalul similar din 2011, şi 1,12% din PIB, la finele semestrului I din 2012. Comparativ cu intervalul ianuarie - iulie 2011, deficitul bugetar a scăzut cu 4,3 miliarde lei. Pentru anul în curs, ţinta de deficit, convenită de Guvern cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) este de 2,2% din PIB. Potrivit datelor Finanţelor, veniturile la buget au totalizat 110,4 miliarde lei, la finele lui august, în creştere cu 8% faţă de anul trecut. În acelaşi timp, veniturile fiscale au urcat cu 9,5%, pe fondul evoluţiilor pozitive ale încasărilor din TVA (plus 6,3%), accize (plus 5,2%), impozit pe venit (plus 16%) şi impozit pe profit (plus 5,4%). Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut substanţial, datorită colectării, începând cu anul în curs, a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli din sănătate. La nivelul administraţiilor locale, execuţia bugetară a crescut cu 4,3%, în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate, şi cu 13,4%, în cazul veniturilor nefiscale. Contribuţiile de asigurări au fost de aproape 30 miliarde lei, mai mari cu 5,3% faţă de primele şapte luni din 2011.

SE VEDE ŞI MAJORAREA SALARIILOR BUGETARILOR În acelaşi timp, cheltuielile bugetului au avansat cu 3,4%, până la 117,3 miliarde lei. Finanţarea proiectelor cu fonduri structurale a crescut cu 44,2%, în vreme ce cheltuielile cu dobânzile au urcat cu 26,5%. Datele Finanţelor mai arată că cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut îndeosebi la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate, ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente. Cheltuielile de personal au avansat cu 2,1%, în principal datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar. Nu în ultimul rând, cheltuielile cu investiţiile au avansat cu 8,1%.