Fiscalitatea românească își slăbește strânsoarea

LA MIJLOCUL DRUMULUI România se află sub media statelor din Europa Centrală și de Est (ECE) în ceea ce privește rata totală de impozitare, care măsoară ponderea taxelor și contribuțiilor suportate de o firmă ca procent din profit, spun cei de la Pricewaterhouse Coopers (PwC). Nivelul de taxare de 42% este sub media ECE (45%) și foarte aproape de cea globală (40,8%), fapt care ne plasează pe locul 55 din 189 de state în clasamentul Paying Taxes 2016, realizat de PwC. „Faptul că România este pentru al doilea an consecutiv în prima treime a clasamentului Paying Taxes este un lucru pozitiv. Prin reducerea CAS din toamna lui 2014, România a reușit să scadă rata totală de impozitare de la 43,2 la 42%. În ediția din acest an a topului, România este înaintea Bulgariei (88), Republicii Cehe (122), Slovaciei (73), Poloniei (58) și Ungariei (95), însă în urma Croației (38), Sloveniei (35) și țărilor baltice (Estonia 30, Letonia 27 și Lituania 49). Asta subliniază necesitatea continuării în ritm susținut a reformelor, iar intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal va fi un impuls semnificativ în direcția bună“, spune liderul departamentului de consultanță fiscală și juridică din cadrul PwC România, Mihaela Mitroi.

PROGRESE În ceea ce privește timpul necesar conformării cu legislația fiscală, România este printre performerii ECE, cu 159 de ore de muncă pe an, comparativ cu o medie regională de 218 de ore și un nivel global de 261 de ore. Ceva mai rău stăm la numărul de plăți de impozite și taxe - o companie de talie medie din România trebuie să facă 14 plăți pe an; media regională este de 9,5, iar cea globală - 25,6. „România a făcut progrese importante la acest capitol în ultimii ani, în special după ce sistemul de declarare și plată online a fost pus la punct. De la 39 de plăți pe an s-a ajuns la 14, lucru care a generat un avans semnificativ în topul global, de pe locul 134 pe 55! Totuși, încă suntem la limita superioară din ECE; și asta pentru că, pe lângă impozitele și taxele cunoscute, firmele mai au și plăți la bugetul local“, conchide reprezentantul PwC.

