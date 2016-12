Fiscalizăm bacșișul?

15:02:54 / 14 Aprilie 2015

infractorii sunt ei.

Atatea vorbe despre baccisi ...ca ospatari ....ca barmani ....sunteti o adunatura de mincinosiii ....vreti mai multi bani la "bugetul statului" tradus pentru oameni de rand "BUGET PERSONAL"...nu v-a mai ajunge cat ati furat? Atunci daca legalizati baccisiul sa va faceti si voi salarii minime ....o sa ramaneti fara forta de munca in Romania ....IN UE sau SUA nu esti jecmanit ca in Romania ....ai salariu care include atat cheltuieli bugetare cat si personale .Sunteti niste mincinosii cand sp sa legalizatii baccisiul ....ca sa fim corectii at ar trebuii sa legalizam si "BACCISIUL "domnilor de la ANAF sa vedem atunci daca o sa mai aiba atata forta financiara . Cu respect un umil OSPATAR.