Fiscul a stabilit normele de venit pentru activităţile agricole

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa a dat publicităţii normele de venit pe 2009 pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole. „Normele stabilite de către direcţie sînt valabile pe parcursul întregului an, urmînd să fie modificate anul viitor. Acestea constituie baza de impozitare pentru contribuabili persoane fizice din judeţul Constanţa care obţin venituri din cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor în sere şi solarii în anul 2009“, a declarat Bogdan Huţucă, director coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa. El a precizat că norma de venit pentru fiecare activitate se determină proporţional cu suprafaţa de teren utilizată şi declarată de contribuabil. Dacă o activitate agricolă este desfăşurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare şi alte fracţii de an - decît anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încît să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăşoară activitatea. Totodată, în situaţia în care activitatea agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere cauzată de calamităţi naturale, norma de venit aferentă activităţii se reduce, astfel încît să reducă această pierdere.

Impozitul pe veniturile din activităţile agricole se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net stabilit pe baza normelor de venit, impozitul fiind final.

Normele de venit stabilite pentru municipiul Constanţa sînt, pentru sere, următoarele: în cazul culturilor de tomate - 1.915 lei, castraveţi - 1.490 lei, salată, ridichi, ceapă verde, spanac, pătrunjel, mărar, leuştean - 946 lei, varză, conopidă, gulii - 1.070 lei, ardei gras, capia, gogoşari, ardei iute - 2.354 lei, rădăcinoase - 954 lei, vinete - 1.490, iar pentru răsadul de legume - 1.649 lei.

În cazul cultivării şi valorificării florilor în sere şi solarii, norma este de 3.893 lei, arbuşti, plante decorative - 23.074 lei, iar pentru ciuperci, 9.096 de lei. De asemenea, pentru exploatarea pepinierelor viticole, norma este de 6.809 lei, în timp ce pentru pepinierele pomicole - 7.660 lei. Pentru celelalte activităţi asemănătoare, norma de venit pentru municipiul Constanţa este de 3.074 lei.

Respectivele norme de venit sînt obligatorii pentru toţi contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din astfel de activităţi şi care optează pentru impunerea lor în acest mod şi nu aleg varianta determinării venitului net în sistem real. Contribuabilii au obligaţia achitării impozitului la organul fiscal de domiciliu în doua tranşe: 50% - pînă la 1 septembrie 2009, respectiv 50% - pînă la 15 noiembrie 2009. Constănţenii interesaţi pot găsi aceste norme, inclusiv pe cele din oraşe şi comune afişate la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa.