Fiscul atacă evaziunea cu şoarecii de birou

EVAZIONIŞTII SE OPUN REFORMEI FISCULUI Proaspăt numitul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Şerban Pop, sare (indirect, ce-i drept) la gâtul fostul şef, Sorin Blejnar, încercând să demonstreze că schimbarea nu a fost una de imagine, ci că Blejnar n-ar fi făcut performanţă. „Am început evaluarea ANAF şi pot spune că rezultatele de până acum pot fi cu siguranţă îmbunătăţite”, a declarat Pop. Ba mai mult, el a precizat că Fiscul va fi adaptat special pentru mai multe obiective nestabilite încă, care vor fi discutate în această săptămână cu premierul Mihai-Răzvan Ungureanu. Şi, ca eşecul lui Blejnar să fie complet, Şerban Pop a mai afirmat că „prioritatea ANAF este lupta cu grupuri evazioniste puternice, care au capacitatea de a influenţa decizii la nivelul Fiscului”: „Grupurile se vor opune prin toate mijloacele reformei ANAF şi aplicării corecte a legii, bazându-se pe posibilităţile financiare şi de influenţă pe care le au. Indiferent căror atacuri vom fi supuşi, vom continua reforma şi vom restructura agenţia astfel încât să facă faţă provocărilor”.

POP ARE UN PLAN În vreme ce Blejnar se relaxează, conducând direcţia care va controla averile mari, ANAF se va concentra pe domeniile economice în care evaziunea domneşte de ani buni - comerţul cu produse accizate (tutun, alcool, produse petroliere) şi comerţul cu legume şi fructe. Există însă şi o schimbare de atitudine. „Combaterea evaziunii fiscale trebuie să aibă ca rezultat încasarea unor sume la buget, nu efectuarea unor controale care stabilesc prejudicii cu şanse reduse de recuperare. Ele se transformă în arierate fiscale, pe care statul le urmăreşte fără succes, consumând resurse în mod inutil”, explică Pop, care anunţă şi ce modus operandi vor avea inspectorii Fiscului - „Follow the money!”.

LA MUNCĂ! Cât despre controale, Şerban Pop a anunţat că vrea să elimine „subiectivismul” (adică şpăgile - n.r.) perpetuat de procedurile libere, care au permis ca deciziile de a verifica un contribuabil sau un altul să fie lăsate „la latitudinea unor oameni”. Practic, Fiscul a călcat pe cine a vrut, când a vrut, pentru că „nu au fost stabilite criterii clare de control, care să-i îndrepte pe inspectori către anumiţi contribuabili, în funcţie de gradul de risc”. Nu în ultimul rând, şeful ANAF a adăugat că angajaţii instituţiei vor fi puşi la treabă. Nu că n-ar fi muncit şi sub Blejnar, doar că nu făceau ceva util, fiind implicaţi în activităţi de suport, ce urmează a fi înlocuite în mare parte cu sisteme IT. Astfel, foştii şoareci de birou vor fi mutaţi în direcţii operaţionale, ca să controleze firme şi să dea amenzi, deşi, după cum spune chiar Pop, „veniturile din controale sunt temporare”. În concluzie, după cum am mai spus şi cu alte ocazii, afaceriştii, evazioniştii şi băieţii deştepţi şi mai puţin deştepţi pot să doarmă liniştiţi. Fiscul veghează.