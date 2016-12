Fiscul caută administratorii firmelor falimentare

Societăţile falimentare lasă găuri de zeci de milioane de lei la bugetul de stat. Administraţia Finanţelor Publice (AFP) Constanţa face eforturi pentru a recupera cât mai mult din aceste sume, însă cu greu reuşesc ca, până la ştergerea firmelor din evidenţele Registrului Comerţului, să adune toţi banii pe care agenţii economici aflaţi în colaps îi datorează statului. De cele mai multe ori, aceştia apelează la reguli neortodoxe, eludând atât Fiscul, cât şi partenerii comerciali. Reţeta succesului este simplă: când constată că afacerea nu mai merge şi nici nu mai are şanse de redresare, încetează să mai achite obligaţiile fiscale către stat, după care intră în insolvenţă sau faliment. După ce firma moare cu acte în regulă, administratorul înfiinţează o nouă societate, curată şi fără datorii. În prezent, AFP Constanţa desfăşoară o campanie împotriva societăţilor cu debite restante, care nu deţin niciun bun în patrimoniu şi pentru care se încearcă declararea stării de insolvabilitate sau faliment. „AFP Constanţa a început să verifice toate persoanele care au fost administratori în ultimii trei ani având în vedere că sunt răspunzători pentru perioada mandatului. Chiar dacă şi-au înstrăinat societatea, vor răspunde cu patrimoniul personal pentru acţiunile nelegale întreprinse pe perioada mandatului lor. De altfel, avem situaţii în care am reuşit să anulăm în instanţă toate actele de vânzare - cumpărare realizate de astfel de societăţi în decursul ultimilor trei ani”, a declarat şeful AFP Constanţa, Ionuţ Mişa. El a spus că au existat şi cazuri când administratorii anteriori au venit să achite obligaţiile fiscale restante ale societăţii pentru a-şi proteja averea personală împotriva căreia Fiscul se îndreptase deja. „Din acţiunile întreprinse, am reuşit să recuperăm aproximativ 70% din datoriile restante, însă au fost şi cazuri când atât noii, cât şi vechii administratori nu au fost de găsit sau nu aveau niciun bun în patrimoniul personal”, a afirmat şeful AFP Constanţa. Potrivit afirmaţiilor lui Mişa, există patroni care îşi înfiinţează societăţi comerciale şi desfăşoară activitate timp de două luni, după care le înstrăinează la terţe persoane, fără a depune vreo declaraţie fiscală. Acest lucru este posibil datorită faptului că cesionarea părţilor sociale se realizează fără a fi necesar un certificat fiscal eliberat de către organele fiscale. „Avem societăţi care sunt cesionate către persoane fizice ce au domiciliul într-o ţară non-UE, în speranţa că administratorii nu mai pot fi urmăriţi. Menţionez că există acorduri bilaterale din punctul de vedere fiscal privind recuperarea creanţelor şi cu ţări din afara Comunităţii Europene, iar organele de executare silită îşi îndreaptă cel mai adesea atenţia în astfel de situaţii spre administratorii anteriori”, a spus Mişa. Potrivit datelor AFP Constanţa, în cursul anului trecut, 237 de firme au fost declarate insolvabile pentru datorii de 377.198.139 lei şi propuse pentru procedura insolvenţei încă 60, pentru restanţe la bugetul statului de 49.354.062 lei. De la începutul anului şi până în prezent, 55 de societăţi comerciale au fost declarate insolvabile pentru datorii la stat de 57.814.124 lei şi propuse pentru procedura insolvenţei şi tot atâtea pentru datorii de 37.158.616 lei.