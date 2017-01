Fiscul ia urma banilor „murdari” din imobiliare

Fiscul a încasat până în prezent 20 milioane euro reprezentând TVA neplătită în urma tranzacţiilor imobiliare efectuate de persoane fizice. „Anul trecut am făcut o verificare, spectaculoasă zic eu, pe segmentul TVA, la acele persoane care au făcut tranzacţii imobiliare în perioada 2006 - 2008. Am calculat un prejudiciu de 150 milioane euro, din care am încasat 20 milioane euro. Diferenţa de 130 milioane face încă obiectul contestărilor şi acţiunilor în instanţă”, a declarat preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar. El a precizat că au fost impuse sechestre pe bunurile imobiliare pentru a nu permite înstăinarea acestora, tactică pe care unii proprietari au încercat să o aplice.