Fiscul vinde en-gross bunuri confiscate

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, prin Biroul Valorificare Bunuri, vinde tot ce intră în proprietatea statului. Reprezentanţilor de la acest Birou nu le scapă nimic. De la ace, jucării, piese de telefoane, bijuterii, aparate electrocasnice, încălţăminte, îmbrăcăminte şi pînă la maşini sau locuri de veci, toate sînt vîndute, atît prin vînzare directă, cît şi prin licitaţie. În acest sens, Biroul Valorificare Bunuri vinde prin vînzare directă, în sistem en-gross, o serie de bunuri intrate în proprietatea statului. Potrivit afirmaţiilor inspectorului din cadrul Biroului de Valorificare Bunuri (BVB), Cristian Drăgan, printre produsele scoase la vînzare se numără: manechine din plastic, ceasuri din plastic pentru copii, huse pentru telefoane mobile, plăcuţe frînă, agăţători de curea din plastic, accesorii din metal pentru sisteme închidere uşi şi ferestre, lăzi frigorifice auto de 24 volţi, banchete pentru autocar din piele sintetică sau ţesătură sintetică, atelaje hipo uzate etc. „Orice persoană fizică sau juridică poate achiziţiona produsele scoase la vînzare de către DGFP Constanţa. Singura condiţie este aceea de a le cumpăra în sistem en-gross”, a declarat Cristian Drăgan.

Vînzarea bunurilor intrate în proprietatea statului de multe ori nu este deloc uşoară pentru Fisc, mai ales atunci cînd sînt vîndute bunuri greu vandabile. De exemplu, pe lista anunţului de vînzare a bunurilor este şi un autoturism mazda 626 din 1990 care, deşi se află în proprietatea statului de mai bine de un an de zile, reprezentanţii Fiscului nu au reuşit să-l vîndă. Maşina arată într-o stare deplorabilă, din acest motiv se şi justifică preţul de vînzare, de doar 410 lei. „Autototurismul nu funcţionează, el poate fi achiziţionat doar pentru piese”, a explicat Cristian Drăgan. Persoanele care doresc mai multe informaţii cu privire la bunurile valorificate de către DGFP se pot adresa Biroului Valorificare Bunuri, situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 4-6. În primele şase luni ale acestui an, Biroul Valorificare Bunuri din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa a preluat mărfuri confiscate şi trecute în proprietatea statului de la Biroul Vamal Constanţa, Poliţia Transporturi, Inspectoratul de Poliţie Constanţa, Jandarmeria Constanţa, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Constanţa, Garda Financiară Constanţa, în valoare totală de 609.293 lei, sumă stabilită de către comisiile de evaluare. „Mărfurile au fost valorificate în regim de consignaţie prin vînzare directă, iar valoarea totală a încasărilor din valorificarea bunurilor confiscate a fost în primele şase luni ale acestui an de 461.841 lei”, a conchis Cristian Drăgan.