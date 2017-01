Fiscul vrea să colecteze retroactiv impozitele pe activităţi independente

În urmă cu ceva timp, guvernul anunţa că va folosi proiectul legii pensiilor pentru a avea grijă de viitorul populaţiei plătite în baza drepturilor de autor şi convenţiilor civile, urmărind, evident, interesul statului de a atrage câţi mai mulţi lei la bugetul deficitar de pensii. Prin proiectul legii pensiilor se doreşte, obligarea celor care au contracte de drepturi de autor şi convenţii civile, de a plăti contribuţiile la asigurările sociale. Din dorinţa nebună de a aduna câţi mai mulţi bani la „puşculiţa” statului, guvernul Boc a pregătit terenul pentru noi strategii. Surse din piaţă au declarat că Finaţele intenţionează să schimbe procedurile de colectare pentru drepturile de autor şi alte activităţi independente, asimilându-le cărţilor de muncă şi încep colectarea retroactivă pentru ultimii cinci ani. „După ce ani de zile a confirmat corectitudinea colectării, acum Fiscul vine şi cere înapoi bani de la directori care au lucrat prin microîntreprinderi, de la consultanţi care au lucrat sub forma persoanei fizice autorizate şi de la alte categorii, care au lucrat şi cu contracte de drepturi de autor”, spun aceleaşi surse. „Un efect direct va fi micşorarea veniturilor realizate de angajaţii care beneficiază de contracte de muncă bazate pe drepturi de autor sau alte activităţi independente”, au adăugat acestea. Justificarea fiscului constă în asimilarea acestor venituri independente, muncii dependente sau contractelor de muncă, coroborate şi cu prescripţia legală de cinci ani pentru orice control fiscal. Astfel, are deja loc o reinterpretare a articolului 11 din Codul Fiscal în sensul transformării muncii independente în muncă dependentă, din raţiuni economice în detrimentul celor juridice, ceea ce se traduce prin asimilarea contractelor de drepturi de autor şi a altor forme de muncă independentă, veniturilor realizate pe cartea de muncă, sau a muncii dependente. Această reinterpretare ar urma să fie legiferată mai clar prin introducerea unui nou paragraf în Codul Fiscal. Noua prevedere ar permite Fiscului să efectueze mult mai uşor conversia raportului de muncă independent în dependent. Dacă în prezent colectarea retroactivă a veniturilor independente la nivelul celor de natură salarială are loc pe baza prescripţiei legale de cinci ani a controlului fiscal, adică până la nivelul anului 2005 inclusiv, în momentul modificării Codului prin noua ordonanţă, acesta nu ar mai putea fi aplicat retroactiv, susţin sursele citate. Un calcul sumar arată că patronii ar putea plăti în plus aproximativ 50% pentru fiecare angajat remunerat cu drepturi de autor. Astfel, fiecare firmă va trebui să plătească la stat, în plus, pentru un angajat ce primeşte acum 1.000 de lei pe drepturi de autor, aproape 480 lei. În prezent, angajatorii plătesc pe drepturi de autor doar 100 de lei la un venit de 1.000 lei, însă odată cu apariţia legii ce vizează lărgirea bazei de impozitare vor fi nevoiţi să plătească la stat circa 580 lei.