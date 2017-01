Fiscul vrea să impoziteze Like-urile Facebook

SĂ VEZI ȘI SĂ NU CREZI!

Facebook, Google și alte câteva companii grele din industria online care nu sunt înregistrate în România sunt investigate acum de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), a declarat șeful Fiscului, Dragoș Doroș, la emisiunea „În fața ta“ de la Digi 24. El a precizat că se încearcă identificarea veniturilor realizate de mai multe companii IT, care nu se reflectă în declarațiile de impozite de aici și pentru care statul român vrea să încaseze impozitele corespunzătoare - „Plătesc ele ceva taxe, dar nu suficient. O să vedem în urma analizei dacă ar trebui sau nu să plătească mai multe taxe. Noi credem că da, altfel nu am mai fi făcut această analiză. Trebuie să identificăm sursele de venit pe care le au nu doar aceste două companii mari (FB și Google) - vorbim despre industria online, deci discuția este complicată, complexă. E vorba despre site-uri de vânzări online ș.a.m.d. Toate astea se află în vizorul nostru“. El a subliniat că dacă ANAF identifică venituri care sunt realizate pe teritoriul României, dar care - fie prin plăți electronice, fie prin alte mecanisme, nu sunt vizibile sau declarate, va face tot posibilul ca să le impoziteze cu 16%.

CU CINE TE PUI?

E greu, însă, pentru că giganții din IT se pricep de minune la fentat autoritățile. Apple, spre exemplu, a anunțat recent vânzarea de obligațiuni cu o valoare estimată de 12 miliarde dolari, pentru a returna bani acționarilor, deși producătorul „hiturilor“ iPhone și iPad are rezerve financiare de circa... 215 miliarde dolari, potrivit datelor publicației britanice „The Guardian“. De ce face Apple asta, te întrebi? Simplu! Emisiunea de obligațiuni, cea mai recentă dintr-o serie mai lungă de ieșiri ale Apple în piața financiară, permite companiei să evite repatrierea unei părți din rezervele de 177 miliarde dolari pe care le are în afara SUA, în țări unde taxele sunt mult mai mici decât cele din America. Și să nu vă imaginați că doar Apple face asta. Potrivit estimărilor analiștilor, companiile americane ar deține, în afara granițelor SUA, aproximativ... 2.100 miliarde dolari, doar trei giganți din IT, Google, Apple și Microsoft, având o cincime din sumă. Potrivit agenției de rating Moody's, Apple a evitat în 2012 plata de taxe în valoare de nouă miliarde dolari (!!!) utilizând strategia emisiunilor de obligațiuni. Dacă prinde și Fiscul nostru măcar câteva zeci de milioane de dolari, tot e bine...