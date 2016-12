„Fish Eye Fest” cu The Amsterdams, Yellow și Kryptonite Sparks

Stațiunea Vama Veche va găzdui în primele zile de iulie cea de-a doua ediție a festivalului „Fish Eye Fest“. O serie de formații apreciate de publicul român și nu numai vor concerta pe plaja din stațiune. Festivalul a debutat în acest an, în minivacanța de 1 Mai, și acum se va desfășura pe timpul a două zile, 3 și 4 iulie. El aliniază nume titrate, ca Zdob și Zdub, Grimus, Golan, Velosonics și Loungerie II - prima seară, respectiv Travka, The Amsterdams, Yellow, The Kryptonite Sparks și DJ K-lu - a doua seară. Intrarea la eveniment în ambele seri este gratuită. Festivalul se dorește a fi un Stuffstock rebrănduit, un festival cu specific pescăresc și un eveniment identitar pentru cea mai sudică stațiune.