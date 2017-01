Fiţele din Constanţa au „crizat” Top Gear

Postul de televiziune BBC a dat startul, ieri seară, la cea de-a 14-a serie de emisiuni, realizată de faimoasa echipă Top Gear. Primul episod, intitulat sugestiv „Decapotabile în România”, a fost filmat în vara acestui an şi se referă la viaţa… deloc de compătimit, de pe şoselele autohtone. Cei trei realizatori englezi, Jeremy Clarkson, Richard Hammond şi James May, au început înregistrările la Mamaia, în capitală, unde au avut acces la tunelurile de sub Palatul Parlamentului, cât şi pe traseul sinuos al Transfăgărăşanului. Împătimiţii români ai acestor emisiuni au motive să „turbeze”: regulile BBC fac imposibilă difuzarea emisiunii în alte teritorii din afara Regatului mai devreme de şase luni de la transmiterea iniţială. Mai mult, regulile sunt valabile şi pentru internet. Cu toate acestea, sunt de remarcat experienţele pe care echipa Top Gear le-a trăit aici.

Deşi conduceau nişte bolizi care pot provoca „implozie” în orice fiţe, pe litoralul românesc, britanicii au constatat cu „stupoare” că maşinile lor scumpe abia ţineau pasul „salonului auto” de aici. Jeremy Clarkson a filmat într-un Aston Martin DBS Volante, Richard Hammond într-un Ferrari California şi James May, într-un Lamborghini Gallardo Spider. Probabil iritaţi de faptul că ceea ce au descoperit în Constanţa nu se prea potrivea cu ceea ce îşi imaginau la plecarea din „monarhie”, realizatorii au „scăpat” o mică invidie la adresa proprietarilor de maşini de fiţe de la malul mării, denumindu-i, în mod derutant, dar şi ilar… „playboy ruşi”.

Periplul realizatorilor emisiunii „Top Gear\" prin România nu a fost scutit de neplăcerile pe care românii sunt, însă, nevoiţi să le îndure zilnic. Aceştia au fost surprinşi de paparazzii unui cotidian naţional în timp ce erau „asaltaţi” de „puradei” pe bulevardul Unirii, pentru a le cerşi bani... chiar în timp ce efectuau un drive-test. Pentru că, probabil, drumurile din România pun la grea încercare abilităţile oricărui şofer cu pretenţii din lume, britanicii au trecut cu greu testul nervilor şi din cauza traficului supraaglomerat din capitală, în momentul în care au rămas blocaţi cu doi bolizi, care valorează împreună 420 de mii de euro... la semafoare. Cei doi piloţi au fost observaţi de nişte fotoreporteri în timp ce se îndreptau dinspre zona Mall Vitan spre Casa Poporului. Cu toate că se aflau la volanul unor maşini de mare viteză, aceştia au fost nevoiţi să oprească de zeci de ori din cauza blocajelor provocate de aglomeraţie, drumul de doar câţiva kilometri fiind parcurs în aproximativ 45 de minute, timp în care cei doi test-driveri ar fi putut ajunge, „la drum deschis”, din Bucureşti la Constanţa. În capitală, însă, chiar dacă traficul îi dă peste cap, englezii uită toate problemele când observă că au acces liber în tunelurile de sub Casa Poporului, unde îşi fac de cap cu maşinile. Au urmat câteva aventuri prin România rurală, iar, în final, cei trei ajung pe Transfăgărăşan, unde li se confirmă că drumul este o suită de curbe periculoase printr-un peisaj de vis. La final, Clarkson a descris traseul montan autohton drept „cel mai bun drum pe care am condus vreodată\".

Experienţa din ţara noastră a pus la grea încercare şi abilităţile cineaştilor britanici. Hammond a remarcat: „Pilotul de pe elicopter, care ne-a ţinut echipa de filmare în aer, a fost incredibil: am şi eu licenţă de pilot, dar mie îmi place să zbor cu elicopterul deasupra liniilor de telegraf…\". James May, cel mai liniştit dintre cei trei, a rămas cu gândul la Dacia Sandero, maşina pe care a apreciat-o în multe ştiri de-a lungul emisiunii şi care, aici, în România, s-a constituit „într-un episod extrem de interesant din viaţa lui”. Din spusele lui Costin Giurgea, care a făcut parte din echipa de organizatori, prezentatorii amintiţi au aterizat în ţară „cu atâţia oameni şi echipament că, probabil, ar fi fost posibil sa filmăm, în pauze, şi un remake al lui Ben-Hur”.

Emisiunea se difuzează în peste 94 ţări şi are un rating uriaş: un miliard de telespectatori în întreaga lume, pentru fiecare ediţie! Imediat după transmiterea acestui program al BBC, urmează un material cu deschidere largă, despre poveşti din culise, care va fi publicat în decembrie, în revista „Top Gear”, care apare în 49 de ediţii internaţionale, ocupând locul I în zona revistelor auto.