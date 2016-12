Fiţi alături de Denisa!

Astăzi, începând cu ora 20.00, My Choice Cafe, situat pe bd. Mircea cel Bătrân, nr. 98, invită pe toţi constănţenii şi, de ce nu, şi turiştii la o seară caritabilă. „Este vorba de cazul unei fetiţe în vârstă de opt anişori, Dumitru Denisa. Denisa a fost diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică şi este internată în Bucureşti, la Fundeni, sub un tratament foarte costisitor şi de lungă durată. Ulterior, ar dori să meargă în Germania, pentru un tratament cu şanse mai mari de succes, asta dacă va strânge suma necesară, anume 25.000 de euro. Cei care au posibilitatea de a dona o sumă de bani în acest sens sunt aşteptaţi la My Choice Cafe şi vor fi răsplătiţi cu o seară de stand-up comedy susţinută de trupa Big Comedy”, a declarat Ana-Larisa Pospai, Marketing & PR

al Natura Dino Park.