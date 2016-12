FITIC a făcut revoluţie culturală! Mălăele scoate teatrul în stradă la Constanţa!

11:18:17 / 08 Septembrie 2016

penibil

Bai, daca erai "un spectator" ai fi vazut ca festivalul are spectacole in concurs si in afara concursului. Astea cu vedete sunt in afara concursului. Oameni ca tine nu merita nimic, ma. Se face, in sfarsit, si la Constanta un festival de teatru adevarat, independent sau nu (ce conteaza), si d-astia ca tine sariti sa improscati cu noroi. Cara-te inapoi in cocina si uita-te la televizor si spala-ti creierul, penibilule! Eu n-am mai vazut asa ceva la Constanta si vreau sa mai vad. Si daca Primaria a dat bani pentru asta, bravo ei! Tu du-te si vezi chiloti in Brazilia daca nu-ti convine cultura la Constanta, ca parade alegorice nu mai sunt, slava Domnului!