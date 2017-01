Fiţosul aflat la putere se zbate în figuri. Ca toţi cei care îi seamănă, adică nu au două vorbe la un loc, e de-a dreptul caraghios cînd se sparge în figuri! Îl vezi cum se apropie de microfon, te aştepţi să anunţe ceva important pentru ţară, că doar e exponentul Puterii, şi dumnealui patinează! E cîte unul care, înainte de a vorbi, îţi dă senzaţia că se screme. Are pesemne idei, nu contestăm acest lucru, dar nu se poate exprima! Dacă ar şti măcar să deseneze... Fiţosul puterii are un stil aparte în a se da în spectacol. El abordează un număr mare de registre teatrale şi artistice. Sigur, nu toţi posedă astfel de calităţi şi nu sînt la fel de talentaţi. Pediştii, de pildă, încearcă să-l imite tot timpul pe prezidentul Băsescu. Deşi sînt apropiaţi ca statură, Boc şi prezidentul diferă mult pe tema fiţelor. Prezidentul este tupeist şi dezinvolt. Boc este crispat. De aceea, în materie de fiţe ale puterii, dumnealui îşi duce întotdeauna mesajul doar pînă la jumătate. Cu alte cuvinte, Boc este o jumătate de fiţos. Să te ferească, însă, Dumnezeu de fiţele parvenitului. Ca şi în poliţie, ăstuia dacă îi dai pe mînă sculele puterii, bulanul şi ţignalul, ăla eşti! Ăsta e în stare să-l amendeze şi pe cel care l-a înţărcat în politică! Mai marii puterii au uitat să mai vorbească din cînd în cînd cu poporul. Sînt prea plini de ei şi mult prea plini de fiţe! Fac tot felul de piruete şi de figuri. Sînt prea valoroşi pentru naţiunea asta! Fiţoşii puterii tratează cu sictir problemele cu care se confruntă zilnic cetăţeanul! După ce l-au asigurat că o să trăiască mai bine, şi-au pus coada pe spinare şi au tulit-o spre interesele lor personale. Sînt tot o fiţă! Vorbesc unii tot timpul cu dinţii în sus. Sînt extrem de nervoşi cînd li se aduce aminte că una au promis şi alta fac! S-au dat populari şi acum sînt numai fiţe. Fac, atunci cînd electoral este necesar, cîte o baie de mulţime, după care se spală zile întregi ca să nu ia vreo boală de piele. Sînt exemplare ale puterii care se schimonosesc rău de tot cînd primesc un amărăştean în audienţă. Sărmanii, parcă i-ar tăia compotul de perje la burtă! Ăştia cred că au tot timpul hîrtie igienică în buzunarul de la piept! Ca să nu mai spun că, în funcţie de mişcări, te aştepţi să tragă apa din minut în minut... Fiţosul cînd vorbeşte cu talpa poporului se ţine de pom. Asta e starea lui de echilibru, pentru că în rest, ca şi cum ar sta prost cu băşica udului, strînge rău din picioare. Deşi faptele nu-i recomandă, fiţoşii sînt extrem de încrezuţi. Nu spun o noutate cînd afirm că merg cu nasul pe sus, motiv pentru care se accidentează destul de des la cap. Adeseori se comportă precum curcanii SRI care şi-au regăsit mama printre puii aviari. În momentele în care prostia le provoacă extaz, unice în felul lor, mărgelele de curcan se transformă în guşă. Deloc întîmplător, avem foarte mulţi guşaţi din fiţe în fruntea ţării. Fiţoşii îşi dau aere peste tot. Halal maniere! Să-i vedeţi cînd pozează în intelectuali... Fac pe ei! Prea multe fiţe pentru o ţară condusă prost! Fiţoşii puterii se consideră şmecheri chiar şi atunci cînd dau cu bîta în baltă de stropesc pe toată lumea! Cele mai spumoase momente vesele sînt provocate de obiceiul de a-şi da des cu stîngul în dreptul. Nu zgîlţîiţi un fiţos pentru că treziţi prostia din scăfîrlia lui şi e jale! Şmecherii DA sînt adepţii doctrinei fiţelor cu orice preţ. De aceea, după cum consemnam la început, nu au două vorbe la un loc, ci numai fiţe şi şmecherii! Îşi permit să ia cam des poporul peste picior! Au mai făcut-o şi alţii şi au plătit! După ce le-a fost tras scaunul puterii de sub şezut au ajuns la alt statut. Cunosc şmecheri care au fost detaşaţi la... lăptic. Acum, sînt mici şi beau lăptic cu paiul. Fiţoşii actualei puteri continuă să sară calul, făcînd tot felul de cascadorii. Dar pînă cînd? Şi fiţele astea, cum să zic, au şi ele rostul lor, pînă la punct. După punctul cu pricina, cum să zic, e deja obrăznicie!