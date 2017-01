Fiu de preşedinte, acuzat de trafic de droguri

Dino Bouterse, în vârstă de 40 de ani, fiul preşedintelui din Surinam, a fost arestat pe aeroportul internaţional din Panama City, fiind extrădat imediat autorităţilor americane, care îl judecă sub acuzaţii de trafic de arme şi droguri. Opinia publică din Surinam nu a fost luată prin surprindere, pentru că tânărul are un cazier bogat. În anul 2005, fiul cel mic al familiei Bouterse a fost condamnat la opt ani de închisoare în Surinam, pentru trafic de droguri şi trafic de arme, ispăşind doar o parte din pedeapsă. Acum, Dino Bouterse se confruntă cu acuzaţii federale aduse la New York, după ce în luna iulie a fost prins cu o valiză plină cu zece kilograme de cocaină la bordul unui avion comercial care zbura dinspre Surinam către Caraibe. În bagajele sale s-a mai găsit şi o armă antitanc, aşa că a fost acuzat şi de trafic de arme. A fost arestat împreună cu Edmund Quincy Muntslag, cei doi aşteptând să fie judecaţi în SUA. Acesta din urmă a fost reţinut joia trecută, pe insula Trinidad din Caraibe.

LUPUL PAZNIC LA STÂNĂ Preşedintele Desi Bouterse a aflat despre arestarea fiului său în timp ce găzduia summit-ul UNASUR, care reuneşte ţările din America Latină. Dino Bouterse este considerat un potenţial succesor al tatălui său la conducerea ţării. Opoziţia din Surinam s-a mobilizat cu ocazia summitului şi a cerut ca Uniunea Naţiunilor Sud-Americane (UNASUR) să preia conducerea statutului Surinam. Desi Bouterse este un fost militar care a condus o lovitură de stat şi fost traficant de droguri condamnat, ceea ce, paradoxal, nu l-a împiedicat să devină preşedinte în iulie 2010. La scurt timp după preluarea mandatului de preşedinte, Desi Bouterse şi-a numit fiul în postul de director al Grupului Antiterorism din Surinam, atrăgând astfel critici dure din partea deputaţilor din opoziţie, care îşi exprimau îngrijorarea asupra lipsei unui cadru legal pentru funcţionarea grupului. În 2011, oficialii Grupului Antiterorism au fost criticaţi când aceştia s-au pretins poliţişti şi au ucis doi oameni suspectaţi pentru mai multe crime violente.

Dino Bouterse a fost acuzat de autorităţile surinameze pentru diverse infracţiuni. În august 2002, procurorii din Surinam l-au acuzat de furtul a 50 de arme ale serviciului de informaţii al Guvernului. Atunci, Poliţia l-a acuzat şi că a fugit în Curacao pentru a evita arestarea, deşi tatăl lui a declarat că acesta a călătorit pentru afaceri personale. Un an mai târziu, procurorii au renunţat la acuzaţii, invocând lipsa de dovezi. În septembrie 2004, Poliţia l-a reţinut, din nou, pe Dino Bouterse după sechestrarea unui număr mare de arme de asalt, muniţie şi a unui kilogram de cocaină găsite într-un magazin auto. A fost condamnat la opt ani de închisoare în august 2005, după ce un judecător l-a găsit vinovat de conducerea unui grup infracţional care se ocupa cu traficul de cocaină, arme ilegale şi autoturisme de lux furate.

Şi tatăl lui Dino, Desi Bouterse, este o figură controversată. În 2000 a fost condamnat la închisoare pentru trafic de cocaină în Olanda, dar nu a făcut niciodată închisoare. Europol are un mandat de arestare pentru el, dar, fiind preşedinte, se bucură de imunitate. Desi Bouterse a respins toate acuzaţiile.