Fiul adoptiv al lui Tom Cruise şi Nicole Kidman debutează pe marele ecran

La cei 13 ani ai săi, Connor Cruise va debuta, alături de Will Smith, într-o dramă ce va fi regizată de veteranul Steven Spielberg. Fiul adoptiv al actorilor Tom Cruise şi Nicole Kidman a fost angajat pentru a juca rolul fiului personajului interpretat de Will Smith în filmul “The Trial of the Chicago 7”, după ce a uimit cu talentul său echipa care s-a ocupat de distribuţia lungmetrajului. “Tom este încîntat, deoarece Connor a mers la audiţii ca toţi ceilalţi copii şi se pare că a primit rolul datorită talentului său. Nicole este şi ea emoţionată, deoarece Connor dorea de mult să joace într-un film”, a declarat o sursă apropiată familiei Cruise.

Will Smith, un prieten apropiat al lui Tom Cruise, va juca rolul activistului Bobby Seale în acest film, care prezintă procesul demonstranţilor arestaţi în timpul Convenţiei Naţionale Democratice, ce a avut loc în SUA, în 1968. Pe lîngă Connor, cei doi actori mai au un copil adoptat, Isabella, în vîrstă de 16 ani.