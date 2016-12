Fiul cel mare al lui Michael Jackson, corespondent TV

Prince Michael, fiul în vârstă de 16 ani al cântăreţului Michael Jackson, a devenit corespondent special pentru emisiunea de televiziune Entertainment Tonight. Prince Michael, al cărui tată celebru a murit în 2009, din cauza unei intoxicaţii acute cu propofol, speră că acest prim loc de muncă îl va ajuta să îşi creeze o carieră solidă şi durabilă în industria de divertisment. ”Vreau să devin producător, regizor, scenarist şi actor. Am crescut înconjurat de oameni cu astfel de profesii, dar acum este diferit, pentru că eu sunt cel care va realiza interviuri, nu cel care va fi intervievat”, a spus Prince Michael. El a realizat primul său interviu cu James Franco, Zach Braff şi regizorul Sam Raimi, care au vorbit despre noul lor film, ”Oz The Great and Powerful”. Fiul megastarului speră să realizeze următorul interviu cu Peter Jackson, întrucât îi plăcea să privească alături de tatăl său filmele celebrului regizor neo-zeelandez.

Cei trei copii ai lui Michael Jackson, Prince, Paris şi ”Blanket”, vor asigura vocile unor personaje dintr-un serial de desene animate asiatic ce a fost importat recent şi în SUA. Atât Prince, cât şi Paris, care îşi va face debutul ca actriţă în filmul ”Lundon\'s Bridge and The Three Keys”, ce va fi lansat anul viitor, sunt hotărâţi să îşi continue carierele de actori şi spun că aceste roluri reprezintă o distracţie şi o alternativă binemeritată faţă de programul lor şcolar pe care îl consideră dificil. Mama lui Michael Jackson, Katherine, în vârstă de 82 de ani, a fost numită tutorele copiilor starului, conform dorinţei acestuia, exprimată în testamentul său. Bunica celor trei împarte custodia copiilor cu vărul acestora, TJ, care a devenit tutore temporar, după ce femeia de 82 de ani a fost dată dispărută în luna iulie a anului trecut. Rudele lui Katherine Jackson au raportat absenţa acesteia după ce femeia nu i-a mai văzut pe nepoţii săi timp de 10 zile. Ulterior, mama lui Michael Jackson a spus că în această perioadă s-a relaxat într-o staţiune. Principalii beneficiari ai averii lui Michael Jackson sunt copiii lui Michael Jackson, mama cântăreţului şi câteva organizaţii de caritate. Avocatul John Branca şi producătorul muzical John McClain au fost numiţi administratori ai fondului, într-un testament pe care Michael Jackson l-a semnat cu mult timp înainte de a muri.

Michael Jackson a murit la vârsta de 50 de ani, în 2009, în urma unei intoxicaţii grave cu propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale şi în clinicile medicale, pe care starul îl folosea la domiciliu, ca somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray. Găsit vinovat de ucidere involuntară, medicul Conrad Murray a primit pedeapsa maximă în noiembrie 2011, fiind condamnat la patru ani de închisoare. Potrivit presei americane, Conrad Murray ar putea fi însă eliberat după ispăşirea a doi ani din această pedeapsă, din cauza supraaglomerării sistemului penitenciarelor din statul California.