Fiul chitaristului David Gilmour, pus sub acuzare

Charlie Gilmour, fiul lui David Gilmour, chitaristul trupei Pink Floyd, a fost pus sub acuzare pentru violenţă, distrugere şi furt, după ce a participat la manifestaţiile studenţilor britanici din 9 decembrie 2010. Charlie Gilmour este una dintre cele şapte persoane puse sub acuzare de poliţia londoneză pentru implicarea în protestele agresive ale studenţilor faţă de creşterea taxelor de şcolarizare. Scotland Yard a anunţat imediat după proteste că a arestat un bărbat în vârstă de 21 de ani, care a fost acuzat de violenţă şi de faptul că a încercat să aducă atingere drapelului britanic de pe cenotaful din Londra, principalul monument ridicat în memoria morţilor din Marea Britanie, situat în apropierea Parlamentului. El a recunoscut faptele şi şi-a cerut scuze în următoarea zi după demonstraţii. ”Nu am ştiut că acela este cenotaful, dacă aş fi ştiut, nu aş fi făcut niciodată aşa ceva”, a declarat el. Gilmour trebuie să se prezinte în faţa instanţei din Westminster pe 10 februarie.

Charlie Gilmour, în vârstă de 21 de ani, fost manechin şi student la Facultatea de Istorie de la Cambridge, a fost adoptat de David Gilmour după ce acesta s-a căsătorit cu mama băiatului. Violenţele din timpul manifestaţiilor din decembrie, când a fost atacată şi o maşină în care se aflau prinţul Charles şi soţia sa, Camilla, care mergeau la o gală, au eclipsat revendicările studenţilor, care protestau faţă de triplarea taxelor de studiu.