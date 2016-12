Fiul comisarului şef Saragea, protagonistul unui nou scandal

SCANDALURI ÎN SERIE. Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din comuna constănţeană Cumpăna, a ajuns pe mâna oamenilor legii după ce, în ultimele zile, a provocat mai multe scandaluri la domiciliul soţiei sale, cu care se află în divorţ de aproape patru luni. Oamenii legii spun că Florin Saragea, fiul comisarului şef Marian Saragea, între timp pensionat, a început tărăboiul luni seară, atunci când a mers în casa femeii şi i-a cerut acesteia să-i dea fiica, în vârstă de un an şi nouă luni. “Pentru că sora mea a refuzat, a luat copilul cu forţa şi l-a dus la el acasă, în oraşul Techirghiol. Am mers acolo şi i-am cerut să-mi dea fetiţa înapoi, dar el m-a ameninţat că, dacă nu plec, îi rupe o mână. În cele din urmă, părinţii lui au ieşit şi mi-au dat copila. Am adus-o acasă, dar eram convinsă că circul nu s-a terminat”, a povestit cumnata lui Florin Saragea. Şi a avut dreptate… Marţi dimineaţă, spun poliţiştii, tânărul a mers din nou la domiciliul soţiei. “A intrat cu forţa în locuinţă şi s-a dus cu fetiţa într-o cameră. Pentru că nu ne-am putut înţelege cu el, am sunat la 112. Când au venit poliţiştii, a încuiat uşa încăperii în care se afla şi a început să ţipe că, dacă aceştia nu pleacă, o va tăia pe fetiţă cu un cuţit”, a adăugat cumnata lui Florin Saragea. În cele din urmă, oamenii legii au reuşit să-l calmeze pe tânăr şi să-l scoată din casa soţiei, după care l-au escortat la sediul postului de poliţie Cumpăna, unde i-au întocmit dosar penal. Scandalul a continuat, însă, după doar câteva ore. “A venit din nou marţi seară, dar eu încuiasem uşa, aşa că nu a avut cum să intre în casă. A lovit cu pumnii în ferestre, a ţipat, dar, în cele din urmă, a fost nevoit să plece”, a povestit soţia tânărului.

CURSĂ CA-N FILME. Ultimul episod al acestui scandal s-a consumat ieri dimineaţă, chiar în faţa postului de poliţie din comuna Cumpăna. “Eram în maşină, cu fetiţa. Aşteptam ca sora mea să dea declaraţii. La un moment dat, el a venit spre maşină, dar eu am blocat uşile. S-a enervat şi a început să dea cu pumnii în geamurile autoturismului. Am fost nevoită să deschid portiera, iar el a luat copilul, l-a urcat în maşina lui şi a fugit”. Alertaţi de femeie, poliţiştii din Cumpăna au pornit pe urmele Fiat-ului condus de Florin Saragea, pe care au reuşit să-l blocheze în trafic la ieşirea din comuna Cumpăna. “În urma percheziţiei efectuate în maşina suspectului, au fost descoperite două legitimaţii pe care acesta le-ar fi folosit de-a lungul timpului şi despre care există suspiciuni că ar fi falsificate. În plus, au fost găsite două cartuşe de calibrul 9 milimetri, pe care acesta nu are dreptul de a le deţine”, a declarat sinsp. George Caraivan, şeful postului de poliţie Cumpăna. Poliţiştii au mai descoperit în autoturism un pistol cu aer comprimat deţinut de Florin Saragea în mod legal. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că tânărul are permisul de conducere suspendat. Florin Saragea neagă toate acuzaţiile pe care i le aduc soţia sa şi rudele acesteia. “Nu este adevărat că le-am ameninţat că îi fac rău copilului meu. Stăteam cu fetiţa în cameră şi a venit Poliţia şi m-a luat pe sus”, a declarat Florin Saragea. Tânărul a fost audiat ieri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, care coordonează cercetările în acest caz.

TĂRĂBOI ÎN TRAFIC. Florin Saragea a mai fost implicat, în vara acestui an, într-un scandal de proporţii, după ce poliţiştii din Cumpăna l-au oprit în trafic şi i-au cerut actele la control. Oamenii legii spun că Florin Saragea conducea un autoturism marca Opel fără plăcuţe de înmatriculare şi bare de protecţie, pe Şoseaua Constanţei, din localitatea Cumpăna. Şoferul a fost oprit în trafic de o patrulă de poliţie. Unul dintre agenţi s-a apropiat de maşina tânărului, solicitându-i acestuia să-i prezinte documentele personale şi actele autoturismului. Florin Saragea a refuzat vehement. Enervat la culme de insistenţa poliţiştilor, conducătorul auto a încercat să scoată din tocul pe care-l avea la curea un pistol cu gaze, calibrul 8 mm, pentru care deţine permis. În secundele următoare, oamenii legii l-au scos pe suspect din Opel şi l-au imobilizat, după care l-au urcat în maşina de poliţie şi l-au condus la post, pentru audieri. Circul nu s-a încheiat, însă, nici aici. Pentru a scăpa basma curată, tânărul a simulat în sediul postului de poliţie o criză de epilepsie. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că autoturismul condus de Florin Saragea nu este înmatriculat, aşa că i-au întocmit tânărului dosar penal.