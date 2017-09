Fiul lui Dragnea nu mai este administrator la ferma de porci Salcia? Ce spune avocatul familiei

Maria Vasii, avocatul fiului lui Liviu Dragnea, Ștefan Valentin Dragnea, susține că, în acest moment, fiul lui Dragnea nu mai este acționar în celebra firmă de porci Salcia, pentru că și-a vândut pachetul de acțiuni către actualul director, Ilie Liviu Dragnea, cel care a și fost reținut de către procurori. ”Domnul Ilie Dragne este unicul proprietar al fermei. Fiul domnului Liviu Dragnea nu mai are nicio calitate în această firmă, el și-a vândut acțiunile la începutul acestui an. Am la mine documentele procurorilor și raportul întocmit de specialistul care a intermediat această operațiune. În perioada vizată de procurori 2010-2016 domnul Dragnea era asociat, dar conform legii el nu are nicio resposabilitate în ceea ce privește evaziunea fiscală, conform legii contabilității”, a declarat Maria Vasii, la Antena 3.